Σάντρα Μπούλοκ: «Έχω αντιμετωπίσει δύο φορές τριχόπτωση – Είμαι πολύ τυχερή που ξαναβγήκαν τα μαλλιά μου»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αντιμέτωπη με την τριχόπτωση δυο φορές ήρθε -όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε με την Τζένιφερ Άνιστον στο περιοδικό Interview, η Σάντρα Μπούλοκ, με την 62χρονη ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι βίωσε αυτή την περιπέτεια με την υγεία της εξαιτίας έντονου στρες.

Αρχικά, η Άνιστον σχολίασε τα μακριά μαλλιά της Μπούλοκ λέγοντάς της: «Το πώς εξακολουθείς να έχεις αυτά τα μαλλιά είναι πέρα από κάθε φαντασία».

Τότε, η συνάδελφός της απάντησε με χιούμορ, αποδίδοντας εν μέρει τη σημερινή εικόνα των μαλλιών της στα προϊόντα περιποίησης, της σειράς που έχει δημιουργήσει η Άνιστον.

«Ο μόνος λόγος που δεν μοιάζω με ένα μικρό γλαστράκι καλυμμένο με χορτάρι είναι χάρη στα προϊόντα σου» είπε.

Sandra Bullock Says She Had 2 Bouts of Stress-Induced Hair Loss: ‘I’m Very Lucky It Came Back’ https://t.co/VONWpzaPxp — People (@people) September 8, 2026

Στη συνέχεια αποκάλυψε το πρόβλημα που είχε αντιμετωπίσει με την τριχόπτωση κατά το παρελθόν, αναφέροντας τα εξής:

«Έχω περάσει δύο φορές περιόδους τριχόπτωσης που προκλήθηκε από το στρες, οπότε είμαι πολύ τυχερή που τα μαλλιά μου ξαναβγήκαν», επίπε, αποδίδοντας επίσης την πυκνότητα των μαλλιών της στα γονίδια της Γερμανίδας γιαγιάς της.

«Αυτό οφείλεται επίσης στη Γερμανίδα γιαγιά μου. Είχε ένα κεφάλι με πυκνά μαλλιά. Πήρα αυτά τα γονίδια» πρόσθεσε.

Η Μπούλοκ και η Άνιστον διατηρούν εδώ και χρόνια στενή φιλία, γεγονός που έκανε τη συζήτησή τους για το Interview να εξελιχθεί σε μία κουβέντα που δεν περιορίστηκε μόνο σε επαγγελματικά θέματα.

Διαβάστε επίσης:

Η Τζάκλιν Σμιθ «ξεσκεπάζει» τους «Άγγελους του Τσάρλι»: Ναρκωτικά, κόντρες και… προτάσεις για τρίο

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ αντιδρούν στην απόφαση του Καρόλου: «Δεν είμαστε ιδιώτες, αλλά δημόσια πρόσωπα»

Ξεσπά η Φωτεινή Πετρογιάννη: «Ρε μίζεροι ασχοληθείτε με τις ζωές σας που δεν αντέχετε τη χαρά του άλλου»



