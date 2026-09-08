Γραμμή 4 του μετρό: Δεν εκκενώνεται κανένα κτίριο στην Κυψέλη, δεν ξεκινά ξανά ο μετροπόντικας – Σύσκεψη σήμερα στο υπ. Μεταφορών 

Takeaways by to pontiki AI Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι δεν απαιτείται η εγκατάλειψη κτιρίων στην Κυψέλη λόγω των ρηγματώσεων και καθιζήσεων που προκλήθηκαν από τον μετροπόντικα.

Οι εργασίες του μηχανήματος παραμένουν σε αναστολή μέχρι να διασφαλιστεί η προστασία των κτιρίων και να ενημερωθούν πλήρως οι κάτοικοι της περιοχής.

Αν και εντοπίστηκαν ζημιές στον φέροντα οργανισμό ορισμένων πολυκατοικιών, οι μέχρι τώρα έλεγχοι δεν υποδεικνύουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των ενοίκων.

Ο υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι οι κάτοικοι δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς το κόστος θα καλυφθεί από τον ανάδοχο του έργου.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προγραμματίζει σύσκεψη για την εξέταση της κατάστασης και τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την ασφαλή επανέναρξη των εργασιών.

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Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κτίσμα στην Κυψέλη, το οποίο θα πρέπει να εγκαταλειφθεί από τους ενοίκους του, έδωσε ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος από το βήμα της Βουλής απαντώντας σε δύο ερωτήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου αναφορικά με το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθιζήσεων σε κτίρια της περιοχής που άφησε πίσω του το πέρασμα του μετροπόντικα.

Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δε θα υπάρξει επανέναρξη των εργασιών του μετροπόντικα μέχρι νεωτέρας, Όπως διευκρίνισε εάν προηγουμένως δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει και αν δε διασφαλιστεί ότι δε θα προκληθεί κανένα νέο πρόβλημα, ούτε στα κτίρια κάτω από τα οποία βρίσκεται σήμερα το μηχάνημα, ούτε σε αυτά που ακολουθούν στη χάραξη δεν πρόκειται να ξεκινήσει το έργο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζήτημα της Κυψέλης αναμένεται να συζητηθεί σήμερα, Τρίτη και σε ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο τόσο την κατάσταση των κτιρίων που έχουν επηρεαστεί όσο και τις προϋποθέσεις για την ασφαλή επανέναρξη των εργασιών.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο «αστοχίας»

Ο κ. Ταχιάος μιλώντας στη Βουλή, άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο «αστοχίας», ενώ αναφέρθηκε και σε ζημιές που αφορούν τον φέροντα οργανισμό ορισμένων κτιρίων.

Όπως σημείωσε, δεν μπορεί ακόμη να αποδοθεί με βεβαιότητα η αιτία των προβλημάτων, καθώς αυτή μπορεί να σχετίζεται είτε με τη λειτουργία του μετροπόντικα είτε με αντικειμενικές, απρόβλεπτες συνθήκες ή ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.

«Πιθανότατα να υπάρχουν αστοχίες, πιθανώς να υπάρχουν και απρόβλεπτες συνθήκες που δημιούργησαν το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι εδώ, το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουμε και δε θα αφήσουμε κανέναν εκτεθειμένο», σημείωσε.

Παραδέχθηκε ότι έχουν καταγραφεί ζημιές σε φέροντα στοιχεία κτιρίων, τις οποίες συνέδεσε με διαφορικές καθιζήσεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι μέχρι σήμερα μακροσκοπικοί έλεγχοι δε δείχνουν κίνδυνο για την ασφάλεια των ενοίκων:

«Έχει διαπιστωθεί ότι στο φέροντα οργανισμό κτιρίων υπάρχουν κάποιες βλάβες; Βεβαίως, έχει διαπιστωθεί. Και στο φέροντα οργανισμό κτιρίων, διότι είχαμε διαφορικές καθιζήσεις.

Αυτές, μακροσκοπικά, σας είπα, δεν ενέχουν αυτή τη στιγμή κίνδυνο για την ασφάλεια των ενοίκων των συγκεκριμένων πολυκατοικιών, των συγκεκριμένων κατοικιών.

Αυτό είναι κάτι το οποίο το διαβεβαίωσαν οι μηχανικοί που κάναν τις αυτοψίες», ανέφερε προσθέτοντας ότι η τελική εικόνα θα προκύψει από τις πραγματογνωμοσύνες.

Σε ο,τι αφορά το ζήτημα της αποκατάστασης, ο υφυπουργός ήταν κατηγορηματικός ότι οι κάτοικοι δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά.

«Κανένας, μα κανένας δεν θα χρεωθεί για την αποκατάσταση των ζημιών», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι «οι ζημιές θα αποκατασταθούν εν όλω» και μάλιστα «όλες οι εντοπισμένες ζημιές, σαν να έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά από το TBM, ακόμα και αν προϋπήρχαν».

Για τις υπόλοιπες αξιώσεις, σημείωσε ότι «τις αποζημιώσεις δεν τις πληρώνει το ελληνικό Δημόσιο. Τις πληρώνει ο ανάδοχος, με βάση τη σύμβαση και την ασφάλιση αστικής ευθύνης που υπάρχει».

Σημειώνεται ότι ήδη έχει μετατεθεί για το 2032 αντί του 2029 η ολοκλήρωση της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας ωστόσο και ο υπολογισμός αυτός είναι μάλλον ανεδαφικός, καθώς δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια πώς θα επηρεάσουν το έργο διάφορα προβλήματα που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη,

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