«You Can See Everything»: Ντοκιμαντέρ για το σκάνδαλο με την ιδρύτρια της Theranos, Elizabeth Holmes (photo/videos)

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Οι Νέιθαν Φίλντερ (Nathan Fielder) και Λανς Όπενχαϊμ (Lance Oppenheim) παρουσίασαν επίσημα το «You Can See Everything», ντοκιμαντέρ για το σκάνδαλο με την ιδρύτρια της Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς (Elizabeth Holmes).

Το κινηματογραφικό έργο του A24 αρχίζει 34 ημέρες προτού η Χολμς οδηγηθεί στη φυλακή, όταν προσκαλεί ένα κινηματογραφικό συνεργείο να την ακολουθεί.

Με λίγο περισσότερο από ένα μήνα να απομένει προτού αρχίσει να εκτίει την ποινή της, η Χολμς ανοίγει τη ζωή της σε ένα συνεργείο που την προσεγγίζει με αμφιβολία.

Την Κυριακή, οι θεατές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τέλουραϊντ στο Κολοράντο των ΗΠΑ παρακολούθησαν την προβολή μιας ταινίας – μυστήριο που αποκαλύφθηκε ότι είναι το «You Can See Everything», το οποίο γύρισαν κρυφά οι Φίλντερ και Όπενχαϊμ, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.

Σε σύντομο απόσπασμα του ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Χολμς διαβεβαιώνει τον Φίλντερ ότι δεν έχει κανένα λόγο να τον εξαπατήσει.

«Γιατί να το κάνω αυτό;» ρωτάει. Με δυσπιστία ο Φίλντερ ρωτάει: «Είσαι ειλικρινής αυτή τη στιγμή;». Η Χολμς απαντά: «Είμαι πάντα ειλικρινής».

Η κάμερα στη συνέχεια αποκαλύπτει ότι η συζήτηση λαμβάνει χώρα στο σπίτι της, καθώς εκείνη κουνάει το μωρό της.

Η σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Τριάντα τέσσερις μέρες προτού φυλακιστεί, η διαβόητη ιδρύτρια εταιρείας της Σίλικον Βάλεϊ, Ελίζαμπεθ Χολμς, προσκαλεί ένα σκεπτικιστικό κινηματογραφικό συνεργείο για να καταγράψει κάθε της κίνηση. Αυτό που ξεκινά ως ένα προσωπικό πορτρέτο μιας αινιγματικής κακοποιού, μετατρέπεται σε ένα συναρπαστικό τρίχρονο ταξίδι στην άβυσσο. Από τους πρωτοπόρους σκηνοθέτες Νάθαν Φίλντερ και Λανς Όπενχαϊμ, έρχεται το “You Can See Everything”».

Η Χολμς βρίσκεται εδώ και τρία χρόνια στη φυλακή μετά την καταδίκη της σε 11ετή ποινή (μειωμένη σε εννέα χρόνια για καλή συμπεριφορά) για απάτη και συνωμοσία για το σκάνδαλο της Theranos, η οποία υποτίθεται ότι θα έφερνε επανάσταση στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης με φθηνές διαγνωστικές εξετάσεις για εκατοντάδες ασθένειες, στις οποίες θα υποβάλονταν ασθενείς με λίγες μόνο σταγόνες αίματος. Ωστόσο, η τεχνολογία δεν λειτούργησε και τελικά αποκαλύφθηκε ως μια μαζική, πολυετής απάτη.

Η Χολμς είναι φυλακισμένη στο Ομοσπονδιακό Συγκρότημα Φυλακών (FPC) Μπράιαν στο Τέξας από το 2023 και αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 30 Δεκεμβρίου 2031. Η άνοδος και η πτώση της έχουν δραματοποιηθεί προηγουμένως στη μίνι σειρά του Hulu «The Dropout», στην οποία την υποδύθηκε η Αμάντα Σάιφρεντ (Amanda Seyfried).

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