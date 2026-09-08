Γερμανία: Νέα απόπειρα δολιοφθοράς στο ενεργειακό δίκτυο – Βρήκαν επιστολή ανάληψης ευθύνης από «τρομοκράτη του ρεύματος»

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Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί συνδεδεμένοι σε γραμμές υψηλής τάσης εντοπίστηκαν σήμερα κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Βαϊσβάιλερ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη Γερμανία. Μαζί βρέθηκε και επιστολή ανάληψης ευθύνης.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την BILD, δεν υπάρχουν πάντως ενδείξεις ότι η επιστολή γράφτηκε από τον «τρομοκράτη του ηλεκτρικού ρεύματος» Daniel V. και θεωρείται πιθανό κάποιος να ενήργησε εκ μέρους του ή να βρήκε μιμητές οι οποίοι επιτίθενται τώρα και σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εξουδετέρωσης των εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ η αστυνομία ερευνά την ευρύτερη περιοχή και με τη χρήση drone για την ανίχνευση περαιτέρω πιθανών κινδύνων. Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο απόπειρες δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, τις οποίες ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ απέδωσε σε «κλιματικό εξτρεμισμό».

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