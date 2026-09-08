Έφυγε στέλεχος από την ΕΛΑΣ λόγω 13ης σύνταξης και μισθού

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Η πρώτη αποχώρηση στελέχους από την ΕΛΑΣ μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος στη Θεσσαλονίκη είναι γεγονός, με τον Αντώνη Μακρή από την Αιτωλοακαρνανία να ανακοινώνει την παραίτησή του από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Αντώνης Μακρής, ο οποίος συμμετείχε και στον Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, γνωστοποίησε παράλληλα ότι ζήτησε την οριστική διαγραφή του από τα μητρώα μελών.

Στη δήλωσή του χαρακτηρίζει την απόφασή του «βαθύτατα πολιτική και ιδεολογική», εντοπίζοντας ως βασικό σημείο διαφωνίας την απουσία από το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ της επαναφοράς του 13ου μισθού στο Δημόσιο και της 13ης σύνταξης.

Ο ίδιος, δημόσιος υπάλληλος, θεωρεί την επιλογή αυτή πολιτικά απαράδεκτη για έναν αριστερό φορέα, ενώ εκφράζει συνολικότερες ενστάσεις για την κατεύθυνση του προγράμματος που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι πλέον «δεν με εκφράζει σε κανένα επίπεδο».

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια καταγεγραμμένη αποχώρηση μετά την παρουσίαση του προγράμματος, η οποία αποκτά αναπόφευκτα πολιτικό ενδιαφέρον για τις εσωτερικές αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσουν οι επιλογές της ΕΛΑΣ.

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