Λαμία: Δικηγόρος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του – Δεν τον είχαν δει 5 ημέρες

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Δικηγόρος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του, στο κέντρο της Λαμίας, όπου φίλοι του μπήκαν με τη βοήθεια κλειδαρά, καθώς δεν τον είχαν δει για πέντε ημέρες.

Σύμφωνα με το LamiaReport, o 63χρονος νομικός έμενε μόνος του σε διαμέρισμα επί της οδού Λεωνίδου, στο κέντρο της Λαμίας. Συνάδελφοι και φίλοι του δεν είχαν νέα του, ούτε τον είχαν δει, για τουλάχιστον πέντε ημέρες, γεγονός που τους προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Έτσι, λίγο μετά τις 20:30 της Δευτέρας πήγαν στο διαμέρισμα του δικηγόρου, αναζητώντας τον, χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά, κάλεσαν κλειδαρά και όταν μπήκαν στο διαμέρισμα λίγο πριν από τις 22:00, επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι τους. Ο 63χρονος ήταν νεκρός, πίσω από την πόρτα του διαμερίσματος.

Από την πρώτη αυτοψία φαίνεται ότι ο δικηγόρος πέθανε πριν από ημέρες, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και όλα συγκλίνουν ότι ο 63χρονος άφησε την τελευταία του πνοή από παθολογικά αίτια.

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