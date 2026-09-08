Aυστηρότερη στάση απέναντι στο Ισραήλ υιοθετεί το Λονδίνο – Απαγόρευση του εμπορίου με παράνομους οικισμούς, ώθηση για μια λύση δύο κρατών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Εντ Μίλιμπαντ θα ανακοινώσει την «ευρεία επανεκκίνηση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με το Ισραήλ» την Τρίτη, υποσχόμενος ότι η κυβέρνηση θα υιοθετήσει μια πιο ενεργή προσέγγιση στην υποστήριξη του παλαιστινιακού σκοπού.

Σε μια παρέμβαση που αναμένεται να προκαλέσει έντονη κριτική από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών θα επιβάλει απαγόρευση από το Ηνωμένο Βασίλειο στο εμπόριο αγαθών και ορισμένων υπηρεσιών από παράνομους ισραηλινούς οικισμούς, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian.

Έχει επίσης δηλώσει σε ομάδες της κοινωνίας των πολιτών ότι είναι αποφασισμένος να επαναβεβαιώσει την υποστήριξή του για μια λύση δύο κρατών στη σύγκρουση, απευθύνοντας έκκληση για την προστασία των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Στην δήλωσή του προς τους βουλευτές, ο Μίλιμπαντ αναμένεται να χρησιμοποιήσει πιο αυστηρή γλώσσα από τους πρόσφατους προκατόχους του καταδικάζοντας τις ανθρωπιστικές αδικίες που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα.

Τα βήματα που πρόκειται να παρουσιάσει είναι πιθανό να μην ανταποκρίνονται στο πλήρες σύνολο των απαιτήσεων που έχουν διατυπωθεί από παλαιστινιακές ομάδες υπεράσπισης, αλλά εξακολουθούν να θεωρούνται ως ένδειξη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κινείται πέρα ​​από την παραδοσιακή ρητορική υποστήριξη για μια λύση δύο κρατών, προς ενεργά βήματα για την αποτροπή της επέκτασης των παράνομων οικισμών στη Δυτική Όχθη – κάτι που θεωρείται ευρέως ότι αποσκοπεί στην καταστροφή της προοπτικής ενός παλαιστινιακού κράτους.

Το Ισραήλ έχει ήδη απειλήσει με αντίποινα για τον προηγούμενο ισχυρισμό του Μίλιμπαντ ότι ο ισραηλινός στρατός έχει αναστείλει την παροχή βοήθειας στη Γάζα, και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση των Εργατικών είναι κυριευμένη από μίσος για τους Εβραίους. Ο πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και βασικούς συμμάχους του Κόλπου, όπως το Κατάρ, τη Δευτέρα για να τους ενημερώσει για τα σχέδια της κυβέρνησης στην περιοχή.

Η παρέμβαση του Μίλιμπαντ έρχεται καθώς δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Guardian δείχνουν ότι οι Βρετανοί, ανεξαρτήτως πολιτικού διαχωρισμού, τάσσονται σθεναρά υπέρ της απαγόρευσης του εμπορίου με τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς με διαφορά μεγαλύτερη του δύο προς ένα.

Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη από την Opinium και δημοσιεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, δείχνει ότι μόνο το 18% των ενηλίκων του Ηνωμένου Βασιλείου αντιτίθενται στην απαγόρευση του εμπορίου αγαθών με τους ισραηλινούς οικισμούς, σε σύγκριση με το 46% που τάσσεται υπέρ. Η υποστήριξη αυξάνεται σχεδόν στα τρία τέταρτα όταν αποκλείονται όσοι δεν εξέφρασαν γνώμη.

Ο Μίλιμπαντ θα επιμείνει στον ισχυρισμό του ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, στο όνομα της ασφάλειας, θέτουν περιττούς ελέγχους στην βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα, δημιουργώντας μια φρικτή κατάσταση. Ωστόσο, είναι επιφυλακτικός ως προς την επιρροή του Ηνωμένου Βασιλείου στην επίλυση της κατάστασης, πέρα ​​από το ότι ζητά την άρση των περιορισμών.

Ο ισχυρισμός του ότι η βοήθεια είχε ανασταλεί διαψεύστηκε έντονα από το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών το Σαββατοκύριακο.

Ο Μίλιμπαντ είναι επίσης πιθανό να προχωρήσει περισσότερο από τους προκατόχους του, τοποθετώντας τα μέτρα διευθέτησης στο πλαίσιο της τήρησης του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ευρημάτων δύο βασικών θεσμών, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔΧ), δύο οργάνων που δέχονται επίθεση από τις ΗΠΑ.

Το πακέτο δεν είναι πιθανό να περιλαμβάνει κυρώσεις για περιορισμούς στην παροχή βοήθειας στη Γάζα ή να χαρακτηρίζει τα γεγονότα στην περιοχή ως γενοκτονία. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αφήσει ανοιχτή την επιλογή να ενταχθεί στο ΔΔΧ με χώρες όπως η Νότια Αφρική για να ισχυριστεί ότι το Ισραήλ παραβιάζει προηγούμενες αποφάσεις του δικαστηρίου.

Ωστόσο, ενεργώντας αποφασιστικά στο εμπόριο, ο Μίλιμπαντ απορρίπτει τις προειδοποιήσεις ότι μια πολωτική παρέμβαση του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να βοηθήσει τις πιθανότητες του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις εκλογές του Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου. Βρετανικές πηγές επεσήμαναν ότι ακόμη και Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει τον πρωθυπουργό τους ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα δυσκολευτούν να υπερασπιστούν νέους οικισμούς και φυλάκια στη βόρεια Δυτική Όχθη, επειδή δεν διαθέτουν βασικές υποδομές ασφαλείας και ιδρύθηκαν για πολιτικούς και όχι για λόγους ασφαλείας.

Παρά την κριτική των ΗΠΑ για τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ουάσινγκτον ασκεί επίσης πιέσεις στον Νετανιάχου για το ζήτημα των οικισμών, σε σημείο που ο ίδιος έχει ζητήσει την κατεδάφιση ορισμένων, λέγοντας ότι δεν είχαν κατασκευαστεί με τις απαραίτητες άδειες. Το Ισραήλ έχει κατεδαφίσει στο παρελθόν ορισμένα φυλάκια, αλλά συχνά ξαναχτίζονται σύντομα μετά.

Η απαγόρευση του Ηνωμένου Βασιλείου στο εμπόριο αγαθών εποικισμών, την οποία το Υπουργείο Εξωτερικών εδώ και καιρό αποδοκίμαζε ως αδύνατη στην εφαρμογή της, είναι σύμφωνη με τη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης του 2024, η οποία απαιτεί από τις κυβερνήσεις να μην βοηθούν ή να μην επικουρούν την ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακών εδαφών, όχι μόνο τους παράνομους εποικισμούς. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει απαντήσει ποτέ επίσημα στη γνωμοδότηση, αλλά οι υπουργοί της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ δήλωσαν ότι η γνωμοδότηση ήταν σε γενικές γραμμές συμβατή.

Τα μέτρα σχετικά με τους οικισμούς ενδέχεται να απαιτούν πρωτογενή νομοθεσία για την απαγόρευση του εμπορίου αγαθών αντί για ένα ευκολότερο νομοθετικό μέσο, ​​ενώ η απαγόρευση του εμπορίου θα επεκταθεί σε ορισμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης και της διαφήμισης παράνομων οικισμών.

Διαβάστε επίσης:

Reuters: Πλήγμα για τον Μερτς και προειδοποίηση για την Ευρώπη οι εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ

«Η Σελήνη είναι δική μας»: Ο Τραμπ παρουσίασε στολές για τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ εμπνευσμένες από τους «Στρατιώτες του Σύμπαντος» (Photos)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Βερολίνο κατά του AfD – Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους