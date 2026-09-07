Reuters: Πλήγμα για τον Μερτς και προειδοποίηση για την Ευρώπη οι εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ

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Ο θρίαμβος του ακροδεξιού AfD στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ σηματοδοτεί μια ήττα για τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και στέλνει μια προειδοποίηση σε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες που μάχονται με το ίδιο μείγμα αργής ανάπτυξης και απογοήτευσης από την κυρίαρχη πολιτική σκηνή.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο της Σαξονίας-Άνχαλτ μετά την ψηφοφορία της Κυριακής, έχει γίνει το πρόσωπο της αντιπολίτευσης στο πολιτικό σύστημα που βασίζεται στη συναίνεση και κυβερνά τη Γερμανία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Τόρστεν Φράι, κοινοβουλευτικός ηγέτης των συντηρητικών Χριστιανοδημοκρατών (CDU) του Μερτς, το χαρακτήρισε «ορόσημο για τη χώρα μας».Σε ένα ολοένα και πιο πολωμένο πολιτικό σύστημα, ο Μερτς, του οποίου τα προσωπικά ποσοστά αποδοχής έχουν βυθιστεί σε ιστορικά χαμηλά, ήταν ένας από τους κύριους στόχους της οργής των ψηφοφόρων για το κόστος ζωής, τις συντάξεις και την οικονομική ανασφάλεια.

Μια έρευνα της Infratest dimap για την δημόσια τηλεόραση ARD διαπίστωσε ότι το 87% των ψηφοφόρων στο κρατίδιο ήταν δυσαρεστημένοι με την κυβέρνησή του. Μια ξεχωριστή έρευνα για την δημόσια τηλεόραση ZDF διαπίστωσε ότι τα τρία τέταρτα των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν των μισών υποστηρικτών του CDU, πίστευαν ότι ο Μερτς είχε βλάψει το το κόμμα, όπως αναφέρει το Reuters.

Στα πρώτα του σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα των εκλογών, ο Μερτς δήλωσε τη Δευτέρα στο εκτελεστικό συμβούλιο του CDU ότι το αποτέλεσμα είχε κλονίσει το κόμμα του «στα θεμέλιά του», αλλά απέκλεισε και πάλι τη συνεργασία με το AfD, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild.

Το AfD δήλωσε ότι βλέπει τη νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ ως ένα πρώτο βήμα προς τη νίκη στις ομοσπονδιακές εκλογές που θα διεξαχθούν το 2029, αλλά δεν υπήρξε άμεση ένδειξη εσωτερικής εξέγερσης εναντίον του Μερτς στις κομματικές επιτροπές που συναντήθηκαν τη Δευτέρα, ανέφεραν πηγές του CDU. Ένα μέλος που ήταν παρόν είπε ότι οι συζητήσεις ήταν «ανοιχτές και ειλικρινείς», αλλά πρόσθεσε: «Όλοι γνωρίζουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε την πολιτική μας».

Παγκόσμιο λαϊκιστικό κύμα

Ενώ ακροδεξιά κόμματα έχουν κυβερνήσει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, η καλύτερη μέχρι στιγμής επίδοση του AfD στις εκλογές κρατιδίων στη Γερμανία αποτελεί επείγουσα προειδοποίηση για άλλα έθνη που αντιμετωπίζουν εκλογές τους επόμενους μήνες.

Στη Γαλλία, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός θα μπορούσε να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, ο υπουργός Οικονομικών Ρόλαντ Λεσκίρ δήλωσε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ ήταν ένα «πολύ, πολύ ανησυχητικό σημάδι».

«Δείχνει ότι αντιμετωπίζουμε μια σημαντική πρόκληση από ένα λαϊκιστικό κύμα που είναι πλέον παγκόσμιο», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.Η Σαξονία-Άνχαλτ, ένα σε μεγάλο βαθμό αγροτικό κρατίδιο με περίπου 2,1 εκατομμύρια κατοίκους στην πρώην κομμουνιστική ανατολή, είναι ένα από τα μικρότερα γερμανικά κρατίδια, το οποίο έχει χάσει περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού του από την επανένωση της Γερμανίας το 1990.Το αποτέλεσμα της Κυριακής μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί από τις άλυτες διαιρέσεις μεταξύ ανατολικής και δυτικής Γερμανίας σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την επανένωση.

Κι όμως, τα τελευταία 10 με 15 χρόνια έχει σημειώσει σταθερή ανάκαμψη από το σοκ της επανένωσης το 1990, όταν η βιομηχανία της κατέρρευσε σε μεγάλο βαθμό. Το ποσοστό ανεργίας της δεν είναι πολύ πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, που ανέρχεται στο 8%, και έχει ανοικοδομήσει τη χημική της βιομηχανία και έχει αναπτύξει νέους τομείς, όπως η εφοδιαστική και η πράσινη ενέργεια.

Ωστόσο, οι ψηφοφόροι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις επιχειρηματικών ομάδων και οικονομολόγων, καθώς και του ίδιου του Μερτς, ότι μια ψήφος στο αντιμεταναστευτικό AfD θα έθετε σε κίνδυνο τις απαραίτητες ξένες επενδύσεις και θα αποθάρρυνε τους ειδικευμένους εργαζόμενους που χρειάζεται επειγόντως το κράτος.

Εν μέσω μιας ασυνήθιστα μεγάλης προσέλευσης ψηφοφόρων, εργαζόμενοι, άνδρες ψηφοφόροι και νέοι ψήφισαν όλοι σε μεγάλους αριθμούς το κόμμα.

Υπό τον 35χρονο υποψήφιο Ούλριχ Ζίγκμουντ, έναν λάτρη του TikTok που προσέλκυε χιλιάδες σε προεκλογικές συγκεντρώσεις και συναντήσεις, υποσχόμενο να επαναφέρει «την καλή, παλιά, ασφαλή Γερμανία μας», το AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ απέρριψε τον χαρακτηρισμό του από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας ως «εξτρεμιστικό» δεξιό.

«Πολύ σημαντικές προκλήσεις»

«Το AfD είναι πλέον μια ιδιαίτερα ορατή πολιτική δύναμη, η οποία είναι πολύ πιο αποτελεσματική στο να μεταδίδει το μήνυμά της από ό,τι καταφέρνουν άλλα κόμματα», δήλωσε ο Thorsten Faas, πολιτικός επιστήμονας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.

«Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει βραχυπρόθεσμα, κάτι που θέτει πολύ σημαντικές προκλήσεις για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στις προσπάθειές της να σκιαγραφήσει μια θετική εικόνα της χώρας και του μέλλοντός της», είπε. Για τον Μερτς, ο οποίος αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση στη βιομηχανική βάση της Γερμανίας και αγωνίζεται να προωθήσει μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αντιδημοφιλείς στην ανατολική Γερμανία, δεν φαίνεται να υπάρχουν εύκολες απαντήσεις.

Η ανακοίνωση της Volkswagen AG την περασμένη εβδομάδα για ένα ριζοσπαστικό σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε περικοπές 50.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως και στο κλείσιμο μεγάλων εργοστασίων στη Γερμανία, υπογράμμισε τη ζοφερή εικόνα που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η οποία αγωνίζεται να αναδυθεί από χρόνια στασιμότητας.

Το υψηλό κόστος της ενέργειας, που τροφοδοτήθηκε εν μέρει από τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, προσέφερε ένα εύκολο σημείο επίθεσης για το AfD, το οποίο βρήκε ένα έτοιμο ακροατήριο για το επιχείρημά του ότι η γερμανική υποστήριξη προς το Κίεβο είχε εναντιωθεί άσκοπα στη Μόσχα και είχε αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Ο Μερτς ανέλαβε την εξουσία το 2025, υποσχόμενος σκληρές μεταρρυθμίσεις για την αναζωογόνηση της οικονομίας. Εγκατέλειψε δεκαετίες δημοσιονομικής προσοχής υποσχόμενος να δανειστεί εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση του μαραμένου στρατού της Γερμανίας και την ανοικοδόμηση των υποδομών.

Ωστόσο, οι ψηφοφόροι, ιδιαίτερα στην ανατολική Γερμανία, δεν του έχουν δώσει καμία αναγνώριση για τα σχέδια, τα οποία μέχρι στιγμής έχουν αποφέρει ελάχιστα ορατά αποτελέσματα.

Με μεγάλη πλειοψηφία, οι ψηφοφόροι τάχθηκαν υπέρ του AfD για να αντιμετωπίσουν τις κύριες ανησυχίες τους σχετικά με την κοινωνική ανασφάλεια, την ειρήνη στην Ευρώπη και την οικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Infratest dimap.

Πριν από την ψηφοφορία, η Έβα φον Άνγκερν, η κύρια υποψήφια του ακροαριστερού κόμματος της Αριστεράς, εξέφρασε κάποια συμπάθεια για τον Μερτς, λέγοντας: «Δεν είναι υπεύθυνος για τα πάντα». Πρόσθεσε όμως ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ήταν «το νούμερο ένα στοίχημα μίσους» για τους ψηφοφόρους. «Είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν θέλουν να ψηφίσουν το CDU και όλα τα άλλα καθιερωμένα κόμματα».

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