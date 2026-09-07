Ούτε 30 ευρώ καθαρά για τους δημοσίους υπαλλήλους και αυτά από το τέλος του 2027

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Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι από το 2027 θεσμοθετείται ένα μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους.

Παρουσιάζεται ως «ενίσχυση», ως «επιστροφή δικαιοσύνης», ως «ανακούφιση». Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια ετήσια λογιστική μεταβίβαση, όχι για ουσιαστική αποκατάσταση των μισθών του Δημοσίου. Είναι ένα μέτρο που δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος: τη συστηματική υποτίμηση της εργασίας στο Δημόσιο εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

Το επίδομα των 500 ευρώ δεν είναι 13ος μισθός. Δεν αποκαθιστά τις απώλειες, δεν επαναφέρει την αγοραστική δύναμη, δεν διορθώνει τις μνημονιακές περικοπές που ξεπέρασαν το 40%. Είναι μια ετήσια πρόσθετη καταβολή, η οποία θα συνυπολογίζεται στις αποδοχές και στις μελλοντικές συντάξεις, αλλά δεν αλλάζει τη μηνιαία πραγματικότητα των εργαζομένων. Σε 12μηνη βάση, το ποσό αντιστοιχεί σε 41,7 ευρώ μικτά τον μήνα. Με άλλα λόγια: ένα μηνιαίο βοήθημα που δεν καλύπτει ούτε το κόστος μετακίνησης προς την εργασία.

Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 360 εκατ. ευρώ ετησίως. Ένα ποσό που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως «σημαντική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό». Όμως, μεγάλο μέρος του επιστρέφει στο κράτος μέσω φόρων και εισφορών. Το καθαρό όφελος για τον εργαζόμενο είναι περιορισμένο, ενώ το καθαρό όφελος για την κυβέρνηση είναι επικοινωνιακό.

Το μέτρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο που περιλαμβάνει την οριζόντια αύξηση αποδοχών λόγω της ανόδου του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2027. Όμως, οι αυξήσεις αυτές δεν καλύπτουν την πραγματική απώλεια αγοραστικής δύναμης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο μέσος μισθός των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση στην ΕΕ σε όρους αγοραστικής δύναμης. Πίσω από Βουλγαρία και Ρουμανία. Πίσω από χώρες που πέρασαν λιτότητα, όπως Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 9η θέση από το τέλος. Αυτό δεν είναι πρόοδος είναι υποβάθμιση.

Η ΑΔΕΔΥ ζητά την άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, με δημοσιονομικό κόστος 2,1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την οικονομική της θεώρηση, το 30% με 40% του κόστους θα επιστρέψει στα δημόσια ταμεία μέσω φόρων και εισφορών, ενώ το υπόλοιπο θα ενισχύσει την αγορά και την κατανάλωση , μια θέση που υποστηρίζουν και οι εμποροβιοτέχνες. Αυτό είναι αναπτυξιακή πολιτική και όχι επιδοματική διαχείριση.Η δικαιολογία του κόφτη των δαπανών δεν στέκει υπάρχουν πολλοί τρόποι να παρακαμθεί όπως έχουν κάνει πολλές χώρες της Ευρώπης

Το επίδομα των 500 ευρώ είναι μια σταγόνα σε έναν ωκεανό υποτίμησης, δεν λύνει κανένα πρόβλημα, δεν αποκαθιστά καμία αδικία και δεν επαναφέρει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων του Δημοσίου. Είναι ένα μέτρο που αναπαράγει τη φτώχεια, αντί να την αντιμετωπίζει.

* Η Ιωάννα Λιούτα είναι πολιτική και οικονομική αναλύτρια