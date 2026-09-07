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07.09.2026 07:34

Κόνιτσα: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Τραπεζίτσα – Τιτάνια η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων

07.09.2026 07:34
Konitsa

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Η μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς Τραπεζίτσα Κόνιτσας συνεχίζεται με το πύρινο μέτωπο να καίει ανεξέλεγκτο για 8 μέρα.

Η φωτιά στην Κόνιτσα εκδηλώθηκε την περασμένη Δευτέρα (31.08.2026) και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν έχει καταστεί εφικτό να ελεγχθεί. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη μπήκαν εκ νέου και τα εναέρια μέσα.

Η πυρκαγιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του Αώου, γεγονός που δυσχεραίνει ιδιαίτερα το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες δυσκολεύονται να προσεγγίσουν.

Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοίνωσε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση προς την περιοχή της πυρκαγιάς.

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, προτρέποντάς τους να παραμείνουν σε ερμητικά κλειστούς χώρους, με χρήση κλιματισμού σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα, ή να απομακρυνθούν έγκαιρα από την περιοχή, εφόσον αυτό είναι εφικτό

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