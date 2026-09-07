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07.09.2026 08:14

AKTOR: Ενεργειακό στοίχημα 1,2 δισ. ευρώ με δύο μεγάλα έργα αποθήκευσης στη Δυτική Μακεδονία

07.09.2026 08:14
AKTOR_FOTOVOLTAIKA

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Ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά στοιχήματα της επόμενης εξαετίας βάζει στο τραπέζι ο όμιλος AKTOR, σχεδιάζοντας επένδυση που μπορεί να φτάσει τα 1,2 δισ. ευρώ για δύο μεγάλα έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία.

Η κίνηση σηματοδοτεί παράλληλα την προσπάθεια του ομίλου να αποκτήσει πολύ ισχυρότερο αποτύπωμα στην ενέργεια, αξιοποιώντας έναν τομέα που αναμένεται να γίνει κρίσιμος όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα: την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσω της AKTOR Ανανεώσιμες, ο όμιλος υπέγραψε στις 3 Σεπτεμβρίου συμφωνία για την απόκτηση του 100% των εταιρειών «ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 1» και «ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 2», οι οποίες κατέχουν δύο έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία.

Το πρώτο, με την ονομασία «Φλάμπουρο», διαθέτει άδεια αποθήκευσης με μέγιστη ισχύ έγχυσης 450 MW και απορρόφησης 450 MW. Το δεύτερο, η «Τρανή Ράχη», προβλέπει μέγιστη ισχύ έγχυσης 594 MW και απορρόφησης 600 MW.

Συνολικά, επομένως, τα δύο projects ξεπερνούν το 1 GW, με αδειοδοτημένη ισχύ έγχυσης 1.044 MW και απορρόφησης 1.050 MW. Για τα έργα έχει ήδη εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Η πλήρης ανάπτυξη και κατασκευή τους υπολογίζεται ότι θα απαιτήσει περίπου έξι χρόνια, ενώ το κόστος των 1,2 δισ. ευρώ σχεδιάζεται να καλυφθεί από συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και χρηματοδότησης.

Βέβαια, η απόσταση από την εξαγορά των εταιρειών μέχρι την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραμένει μεγάλη. Απαιτείται ολοκλήρωση των αδειοδοτικών διαδικασιών, εξασφάλιση όρων σύνδεσης και χρηματοδότησης και πλήρης ωρίμανση των δύο projects.

Η επιλογή της αντλησιοταμίευσης μόνο τυχαία δεν είναι. Η μεγαλύτερη διείσδυση φωτοβολταϊκών και αιολικών δημιουργεί ολοένα μεγαλύτερη ανάγκη για συστήματα που μπορούν να αποθηκεύουν ενέργεια όταν υπάρχει περίσσευμα και να την επιστρέφουν στο δίκτυο όταν αυξάνεται η ζήτηση.

Για την AKTOR, συνεπώς, τα δύο έργα αποτελούν κάτι περισσότερο από μία ακόμη επένδυση. Συνδέουν δύο βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της, τις κατασκευές και την ενέργεια, και ανεβάζουν αισθητά τον πήχη των κεφαλαίων που σκοπεύει να τοποθετήσει στον ενεργειακό μετασχηματισμό.

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