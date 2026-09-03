Η Παπαστράτος στη ΔΕΘ 2026: 95 χρόνια, «Εδώ, το Επόμενο Προηγείται»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Με αφετηρία τα 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα, η Παπαστράτος συμμετέχει για 9η συνεχή χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως Επίσημος Υποστηρικτής. Σε μία χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η ΔΕΘ συμπληρώνει 100 χρόνια από την πρώτη της διοργάνωση, η Παπαστράτος συμμετέχει φέτος με κεντρικό μήνυμα «ΕΔΩ, ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ», συνδέοντας τη διαδρομή των 95 χρόνων της με όσα έρχονται στο μέλλον.
Ξεχωριστή θέση στη φετινή παρουσία της Παπαστράτος στη ΔΕΘ έχει η αποκλειστική πρώτη προβολή του επετειακού ντοκιμαντέρ «95 χρόνια Παπαστράτος – Αυτή είναι η ιστορία μας», του Σωτήρη Δανέζη, σε παραγωγή της Danezis Stories. Μέσα από προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων της εταιρείας, ιστορίες και σπάνιο αρχειακό υλικό, το ντοκιμαντέρ ξετυλίγει μια διαδρομή 95 χρόνων, αναδεικνύοντας σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία της Παπαστράτος, αλλά και τις αλλαγές που σημάδεψαν την Ελλάδα κατά τη διάρκεια σχεδόν ενός αιώνα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι άνθρωποι και οι αξίες που διαμόρφωσαν την εταιρεία από γενιά σε γενιά και συνοδεύουν την εξέλιξή της μέχρι σήμερα. Η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο Ολύμπιον, με ελεύθερη είσοδο κατόπιν πρόσκλησης. Όσοι ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν θα μπορούν να προμηθεύονται την πρόσκλησή τους από το εταιρικό περίπτερο της Παπαστράτος στη ΔΕΘ (είσοδος ΧΑΝΘ).
Παράλληλα, το εταιρικό περίπτερο της Παπαστράτος θα αποτελέσει το βασικό σημείο συνάντησης για θέματα που συνδέουν τη διαδρομή της εταιρείας με τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, από την οικονομία και την αγορά εργασίας έως την εκπαίδευση και την κοινωνική ανθεκτικότητα.
Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της φετινής παρουσίας της Παπαστράτος στη ΔΕΘ:
Από την ιστορία και το αποτύπωμα της ελληνικής βιομηχανίας έως την εξωστρέφεια, τις δεξιότητες και την κοινωνική ανθεκτικότητα, η φετινή παρουσία της Παπαστράτος στη ΔΕΘ φέρνει στο επίκεντρο ζητήματα που ήδη διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα.
Διαβάστε επίσης:
Η IDEAL Holdings εξαγόρασε από την Oak Hill το 25% της Kymora έναντι 118,75 εκατ. ευρώ
Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Coca-Cola Τρία Έψιλον για Πράσινη Ενέργεια μέσω Δεκαετούς PPA στην Ελλάδα
IWG: Επεκτείνεται σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη με τρεις νέους χώρους ευέλικτης εργασίας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.