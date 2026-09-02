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02.09.2026 21:29

Καταχειροκροτήθηκε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, η αιχμή για την κυβέρνηση και οι παρουσίες (Video)

02.09.2026 21:29
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Καταχειροκροτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την άφιξη του στο Porto Palace όπου η ΕΛΑΣ παρουσιάζει απόψε το οικονομικό της πρόγραμμα.

Ο πρώην Πρωθυπουργός εξαπέλυσε αιχμή κατά της κυβέρνησης.. «Πράγματι κάθε φορά που θα θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη θα παίρνω την άδεια του πρωθυπουργού, πότε θελετε να μιλάω πριν; Μετά; Πριν καν μιλήσουμε έβγαλαν απόφαση ότι το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο. Μιλάνε για κοστολόγηση σε εμάς που βγάλαμε τη χώρα, ρυθμίσαμε το χρέος, αφήσαμε 37 δισ. στα δημόσια ταμεία. Είμαστε εδώ να μιλήσουμε και με αριθμούς της οικονομίας αλλά και για την επόμενη μέρα της χώρας και κάποια στιγμή να το ξέρουν θα κοστολογηθούν και οι κοστολογητές σε αυτή τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά. 

Στην εκδήλωση δίνουν το παρών μεταξύ άλλων οι Κώστας Ζαχαριάδης, Καλλιόπη Βέττα, Φερχάτ Οζγκιούλ, Γιώργος Καραμέρος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Βασίλης Κόκκαλης, Δώρα Αυγέρη, Άγγελος Τόλκας, Αθηνά Λινού, Συμεών Κεδίκογλου, Μπέτυ Σκούφα. Επίσης παραβρίσκονται αρκετοί εκπρόσωποι τοπικών φορέων, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Τι ξέρουμε για το οικονομικό πρόγραμμα

Το οικονομικό πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις άξονες: δίκαιη ανάπτυξη, νέο παραγωγικό μοντέλο και έντιμη διακυβέρνηση. Βασικοί αποδέκτες είναι η νέα γενιά, οι αδύναμες κοινωνικές ομάδες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο στόχος της παρουσίασης είναι να αναπτυχθεί το αφήγημα στο τι λέει το κόμμα και ότι τα μέτρα που υπόσχεται, γνωρίζει από πού πληρώνονται και ότι μπορεί να τα εφαρμόσει.

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