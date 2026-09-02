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02.09.2026 22:13

Κύπελλο Ελλάδας: Περίπατος του Ολυμπιακού (4-0) στην «AEL FC Arena»

02.09.2026 22:13
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Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα ο Ολυμπιακός κατέθεσε ποιότητα και «γεμάτες» επιλογές ακόμη κι απ’ τη δεύτερη γραμμή του ροτέισον του και πέρασε… σβηστά απ’ την «AEL FC Arena», επικρατώντας της ΑΕΛ με 4-0 στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Πειραιώτες είχαν καλή εικόνα και παρά το γεγονός ότι απειλήθηκαν στο 24’ απ’ την προσπάθεια του Νοικοκυράκη που απομάκρυνε πάνω στη γραμμή ο Κάρμο, στη συνέχεια έφεραν το παιχνίδι στα δικά τους «μέτρα».

Στο 34’ ο Γκονσάλες με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό, ανοίγοντας… λογαριασμό με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ακολούθησαν τα τέρματα απ’ τους Σα (50’), Μπρούνο (54’) και Ζοέλ Ρόκα (66’) που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Κίτρινες: 14’ Μπούσης, 76’ Τσελεπίδης – 21’ Κουτσογούλας

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Μελισσάς, Σάκιτς (75’ Αγαπάκης), Τσελεπίδης, Ρισβάνης, Μπούσης (61’ Γκρόζος), Παπαγεωργίου (61’ Σίλβα), Τσινγκάρας, Αλμπάνης (77’ Μακρής), Νικοκυράκης, Ζτούπης, Νίτσος (61’ Καμπετσής)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Κουτσογούλας (81’ Μπακούλας), Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο (66’ Τικνιζιάν), Φίλης, Φρόιλερ, Σα (82’ Πέντερσεν), Μαρτίνς (63’ Ρόκα), Φορτούνης, Γκονσάλες (81’ Ζότα Σίλβα).

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