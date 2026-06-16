Ένταση στη Λάρισα μετά την κινητοποίηση των οπαδών της ΑΕΛ – Επεισόδια έξω από το σπίτι του Νταβέλη, προσαγωγές και συλλήψεις (Photos/Videos)

Σκηνικό έντασης σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, 15/6, στο κέντρο της Λάρισας, όπου έλαβαν χώρα σοβαρά επεισόδια μετά το συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν οπαδοί της ΑΕΛ.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, μετά τη λήξη της συγκέντρωσης στο κέντρο της πόλης, ομάδα φιλάθλων κινήθηκε προς την κατοικία του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Αχιλλέα Νταβέλη, όπου σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή, ενώ πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές και συλλήψεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση χημικών καθώς και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν σε σημεία γύρω από την Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, με την ένταση να παραμένει στο «κόκκινο».

Σημειώνεται ότι το κλίμα τη Δευτέρα ήταν ιδιαίτερα βαρύ για τους οπαδούς της ΑΕΛ, οι οποίοι νωρίτερα είχαν οργανώσει συλλαλητήριο κατά της διοίκησης Νταβέλη. Αφορμή αποτέλεσε η προοπτική να μείνει η ομάδα χωρίς διοικητική ηγεσία μετά την αποχώρηση του ίδιου, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα παραχωρήσει τις μετοχές δωρεάν.

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