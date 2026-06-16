search
ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 00:41
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.06.2026 00:19

Ένταση στη Λάρισα μετά την κινητοποίηση των οπαδών της ΑΕΛ – Επεισόδια έξω από το σπίτι του Νταβέλη, προσαγωγές και συλλήψεις (Photos/Videos)

16.06.2026 00:19
larisa-epeisodia

Σκηνικό έντασης σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, 15/6, στο κέντρο της Λάρισας, όπου έλαβαν χώρα σοβαρά επεισόδια μετά το συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν οπαδοί της ΑΕΛ.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, μετά τη λήξη της συγκέντρωσης στο κέντρο της πόλης, ομάδα φιλάθλων κινήθηκε προς την κατοικία του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Αχιλλέα Νταβέλη, όπου σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή, ενώ πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές και συλλήψεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση χημικών καθώς και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν σε σημεία γύρω από την Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, με την ένταση να παραμένει στο «κόκκινο».

Σημειώνεται ότι το κλίμα τη Δευτέρα ήταν ιδιαίτερα βαρύ για τους οπαδούς της ΑΕΛ, οι οποίοι νωρίτερα είχαν οργανώσει συλλαλητήριο κατά της διοίκησης Νταβέλη. Αφορμή αποτέλεσε η προοπτική να μείνει η ομάδα χωρίς διοικητική ηγεσία μετά την αποχώρηση του ίδιου, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα παραχωρήσει τις μετοχές δωρεάν.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026, Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1: Η είσοδος του Λουκάκου γλίτωσε το Βέλγιο από την ήττα στο Σιάτλ (Videos)

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα τα επόμενα 24ωρα ο Ομπράντοβιτς μετά το «διαζύγιο» από τον Αταμάν

Ο Ινφαντίνο το έκανε ξανά! Πρότεινε να διοργανωθεί φιλικό ανάμεσα σε Παλαιστίνη και Ισραήλ





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
larisa-epeisodia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ένταση στη Λάρισα μετά την κινητοποίηση των οπαδών της ΑΕΛ – Επεισόδια έξω από το σπίτι του Νταβέλη, προσαγωγές και συλλήψεις (Photos/Videos)

lukaku belgium
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026, Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1: Η είσοδος του Λουκάκου γλίτωσε το Βέλγιο από την ήττα στο Σιάτλ (Videos)

zevgari pagrati
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: «Ερωτευμένο» ζευγάρι ληστών απείλησε ταξιτζή με μαχαίρι και του άρπαξε 500 ευρώ (Video)

dodekatheo-orkomosia
ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με στρατιωτικό που ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο κατά την τελετή προαγωγής του – Στο «μικροσκόπιο» του ΓΕΣ η υπόθεση (Video)

iran_usa
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν: «Ανάσα» για το πετρέλαιο, αλλά όχι λύση για τη Μέση Ανατολή – Τα γεωπολιτικά «αγκάθια» που παραμένουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

dei-vodafone
BUSINESS

Ο πόλεμος της Οπτικής Ίνας: Ο νέος άξονας ΔΕΗ–Vodafone, η κυριαρχία του ΟΤΕ και το ερώτημα της Nova

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

ekav
ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα - Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο topontiki.gr

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 00:38
larisa-epeisodia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ένταση στη Λάρισα μετά την κινητοποίηση των οπαδών της ΑΕΛ – Επεισόδια έξω από το σπίτι του Νταβέλη, προσαγωγές και συλλήψεις (Photos/Videos)

lukaku belgium
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026, Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1: Η είσοδος του Λουκάκου γλίτωσε το Βέλγιο από την ήττα στο Σιάτλ (Videos)

zevgari pagrati
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: «Ερωτευμένο» ζευγάρι ληστών απείλησε ταξιτζή με μαχαίρι και του άρπαξε 500 ευρώ (Video)

1 / 3