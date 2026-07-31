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31.07.2026 21:45

Ακυρώνεται η παράσταση των Τρωάδων στην Επίδαυρο λόγω των πυρκαγιών

31.07.2026 21:45
troades

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Ακυρώθηκε μιάμιση ώρα πριν την έναρξη η παράσταση των Τρωάδων του Ευριπίδη στην Επίδαυρο λόγω των πυρκαγιών.

«Κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές και για λόγους ασφαλείας, εν μέσω των πυρκαγιών, είμαστε αναγκασμένοι να ακυρώσουμε τη σημερινή παράσταση. Λυπούμαστε για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το έργο έχει διασκευάσει και σκηνοθετήσει η Ελένη Ευθυμίου. Πρωταγωνιστούν η Λυδία Φωτοπούλου ως Εκάβη, η Εύη Σαουλίδου ως Ανδρομάχη, η Νάνσυ Σιδέρη ως Κασσάνδρα, η Βασιλική Τρουφάκου ως Ελένη, ο Αργύρης Ξάφης ως Ταλθύβιος και ο Γιώργος Χριστοδούλου ως Μενέλαος

Η επιστροφή χρημάτων για τα εισιτήρια που αγοράστηκαν ηλεκτρονικά θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είναι συνδεδεμένοι με τις κάρτες αγοράς. 

Για τα εισιτήρια που αγοράστηκαν με  POS ή με μετρητά οι επιστροφές θα πραγματοποιηθούν στα φυσικά σημεία πώλησης του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, στην πλατεία Συντάγματος και στην Πειραιώς 260, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-18:00.

Όσοι επιθυμούν να αλλάξουν το εισιτήριό τους για την παράσταση του Σαββάτου 1 Αυγούστου μπορούν να απευθυνθούν στα ταμεία.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 22:09
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