Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο: Ηλικιωμένος αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη σκυλίτσα του

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Ζοφερές μνήμες ξύπνησε η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας.

Οι φλόγες κύκλωσαν τον οικισμό, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εγκαταλείψουν τις εστίες του με σκάφη, προκειμένου να σωθούν.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας αρνιόταν πεισματικά να επιβιβαστεί στο σκάφος χωρίς τη σκυλίτσα του.

«Εδώ είναι το κορίτσι μας είναι, φοβισμένο», είπε στον δημοσιογράφο του MEGA και εξήγησε ότι δεν του επέτρεψαν να την πάρει μαζί του, επειδή είχε φουρτούνα.

«Τη γυναίκα μου την εγκαταλείπω, το σκυλί δεν το εγκαταλείπω», τόνισε και όσο μιλούσε χάιδευε το κατοικίδιο του.

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