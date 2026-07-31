Η δύσκολη «επόμενη ημέρα» στη Γάζα: Ποιο είναι το σχέδιο Τραμπ για διακυβέρνηση, ασφάλεια, ανοικοδόμηση και γιατί υπάρχουν αμφιβολίες

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε συμφωνία με τη Χαμάς για τον πλήρη αφοπλισμό της οργάνωσης και τη μεταβίβαση της πολιτικής και διοικητικής ευθύνης στη Γάζα σε μια νέα παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση.

Η συμφωνία, εφόσον εφαρμοστεί, αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων που έχει παρουσιάσει ο Αμερικανός πρόεδρος για τη μεταπολεμική Γάζα, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανοικοδόμηση του θύλακα.

Ωστόσο, η εφαρμογή της δεν αναμένεται να είναι άμεση. Προϋποθέτει μια σύνθετη διαδικασία διαδοχικών βημάτων, με αμοιβαίες δεσμεύσεις και ανεξάρτητους μηχανισμούς επαλήθευσης, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει επτά έως οκτώ μήνες.

«Σήμερα, το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ΙΣΤΟΡΙΚΗ συμφωνία για τον ΠΛΗΡΗ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων ομάδων στη Γάζα. Πρόκειται για ένα μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η νέα διοίκηση που σχεδιάζεται για τη Γάζα

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η Χαμάς αποδέχθηκε τους όρους της συμφωνίας έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Βάσει του σχεδίου, η οργάνωση θα αποχωρήσει από κάθε ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Τη διοίκηση του θύλακα θα αναλάβει η νέα Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), η οποία θα αντικαταστήσει τόσο τη Χαμάς όσο και την Παλαιστινιακή Αρχή.

Η νέα δομή προβλέπεται να λειτουργήσει ως μεταβατικός μηχανισμός διακυβέρνησης, με στόχο την αποκατάσταση βασικών κρατικών λειτουργιών και την προετοιμασία της επόμενης πολιτικής φάσης.

Σταδιακή αποστρατιωτικοποίηση και παράδοση των όπλων

Η διαδικασία αφοπλισμού της Χαμάς και των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά και ανά περιοχή.

Το πρώτο στάδιο αφορά την παράδοση του οπλισμού της πολιτικής αστυνομίας της Χαμάς στη νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη. Στη συνέχεια προβλέπεται η εξουδετέρωση βαρέων όπλων, η καταστροφή υποδομών όπως σήραγγες και εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων, καθώς και η συλλογή φορητού οπλισμού.

Οι ίδιες υποχρεώσεις θα ισχύσουν και για τις υπόλοιπες ένοπλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι μεγάλες αμφιβολίες γύρω από την εφαρμογή

Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, παραμένουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι δεσμεύσεις θα εφαρμοστούν στην πράξη.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το αν η Χαμάς θα προχωρήσει πραγματικά στην παράδοση του οπλισμού της.

Παράλληλα, ο αξιωματούχος της Χαμάς Γκάζι Χαμάντ δήλωσε στο Al Jazeera ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία αφοπλισμού πριν από την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Η θέση αυτή διαφοροποιείται από την εκδοχή που παρουσιάζει η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή των δεσμεύσεων θα γίνει σταδιακά και παράλληλα από όλες τις πλευρές.

Διεθνής παρουσία και σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ

Στο πλαίσιο του σχεδίου προβλέπεται η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, η οποία θα έχει ρόλο στην εκπαίδευση της νέας παλαιστινιακής αστυνομίας, στη διαδικασία συλλογής των όπλων και στην ανάπτυξή της στις περιοχές μεταξύ των παλαιστινιακών διοικητικών ζωνών και των ισραηλινών δυνάμεων.

Παράλληλα, η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, βάσει χρονοδιαγράμματος που βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε στενό συντονισμό με την ισραηλινή πλευρά, επιδιώκοντας να διασφαλίσει ότι όλες οι δεσμεύσεις θα τηρηθούν και ότι η μεταβατική διαδικασία θα εξελιχθεί χωρίς νέο κενό ασφαλείας.

Ο ρόλος των μεσολαβητών

Καθοριστική ήταν η συμβολή της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας στις διαπραγματεύσεις, καθώς οι τρεις χώρες διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στις επαφές με τη Χαμάς και στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, οι τρεις χώρες άσκησαν πιέσεις προς την οργάνωση ώστε να αποδεχθεί τους όρους της συμφωνίας και να προχωρήσει στη διαδικασία που προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε, μέσω της ανάρτησής του, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για τη συμβολή τους, καθώς και την ομάδα συνεργατών του, «της οποίας η ακούραστη δουλειά κατέστησε δυνατή αυτή την ιστορική εξέλιξη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι «η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να αναβιώσει», ενώ τόνισε πως, βάσει της συμφωνίας, η περιοχή θα περάσει «στα χέρια μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί τον λαό της».

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, το Ιράν επιχείρησε να επηρεάσει τη διαδικασία, ζητώντας από τη Χαμάς να καθυστερήσει την αποδοχή της συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ανατρέψει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Η συμφωνία εισέρχεται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση της, καθώς το βασικό στοίχημα δεν είναι μόνο η πολιτική της αποδοχή, αλλά η πρακτική εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Η διαδικασία του αφοπλισμού, η εγκαθίδρυση της νέας διοίκησης και η σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων αποτελούν τα βασικά σημεία στα οποία θα κριθεί η βιωσιμότητα του σχεδίου.

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