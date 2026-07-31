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31.07.2026 10:26

Κύπρος: Σύλληψη Αζέρου για κατασκοπεία υπέρ των Φρουρών της Επανάστασης – Παρακολουθούσε τη βάση στο Ακρωτήρι

31.07.2026 10:26
AKROTIRI KYPROS

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Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα στην Κύπρο προχώρησαν οι τοπικές αρχές, έπειτα από αίτημα των βρετανικών διωκτικών αρχών.

Ο 44χρονος κατηγορείται ότι κατασκόπευε τη βρετανική αεροπορική βάση RAF Akrotiri και διαβίβαζε πληροφορίες στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Όπως ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, πρόκειται για τον Ρασάντ Σουλτάνοφ (Rashad Sultanov), γεννημένο στις 30 Οκτωβρίου 1981, ο οποίος διαθέτει βρετανική και αζερική υπηκοότητα και κατοικεί στο Ίσλινγκτον του Λονδίνου.

Ο Σουλτάνοφ συνελήφθη στις 17 Ιουλίου και παραμένει υπό κράτηση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες έκδοσής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η υπόθεση αποτελεί την πρώτη έρευνα που διεξάγεται με βάση τον νέο Νόμο Εθνικής Ασφάλειας και αφορά αδικήματα που φέρονται να τελέστηκαν σε βρετανικό υπερπόντιο έδαφος.

Η έρευνα διεξάγεται από τη Διοίκηση Αντιτρομοκρατίας του Λονδίνου και επικεντρώνεται σε περιστατικά που σημειώθηκαν στη βάση RAF Akrotiri το διάστημα από τις 11 Μαΐου έως τις 22 Ιουνίου 2025.

Σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία, ο 44χρονος φέρεται να πραγματοποίησε εχθρική παρακολούθηση (hostile surveillance) της στρατιωτικής εγκατάστασης, η οποία χαρακτηρίζεται ως απαγορευμένη περιοχή, και στη συνέχεια να διαβίβασε τις πληροφορίες που συγκέντρωσε στους Φρουρούς της Επανάστασης, τους οποίους οι βρετανικές αρχές χαρακτηρίζουν ως ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος έχει ήδη εγκρίνει την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του, βάσει των άρθρων 3 και 4 του National Security Act, που αφορούν αδικήματα κατά της εθνικής ασφάλειας.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 11:37
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