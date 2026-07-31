Νέος Βουτζάς: Εργαζόμενος καταπλακώθηκε από χώματα – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο εργαζόμενος που καταπλακώθηκε από χώματα το πρωί της Παρασκευής (31/7), στην περιοχή του Νέου Βουτζά.

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες επί της οδού Ναρκίσσου.

Σύμφωνα με το marathonpress, πρόκειται για εργαζόμενο που πραγματοποιούσε εργασίες στο αποχετευτικό σύστημα της πόλης και ο οποίος είχε εισέλθει σε τάφρο για να δουλέψει.

Τότε καταπλακώθηκε από μεγάλο όγκο χώματος και εγκλωβίστηκε.

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