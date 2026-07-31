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31.07.2026 10:45

Ένταση στις φυλακές Κορυδαλλού – Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα (video)

31.07.2026 10:45
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (31/7) στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην πτέρυγα Γ’ των φυλακών, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Η φωτιά ξεκίνησε με αφορμή την μεταφορά κρατούμενου – υπηκόου Τουρκίας – ο οποίος ήταν να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο προκειμένου να εκδοθεί στην Τουρκία

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αστυνομικοί του τμήματος Μεταγωγών έφτασαν στις φυλακές για να τον παραλάβουν αυτός αντέδρασε και Κούρδοι συγκρατούμενοί του, έβαλαν φωτιά στην πτέρυγα προς συμπαράσταση του.

Τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών είναι μεγάλη η κινητοποίηση της ΕΛΑΣ και των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 11:36
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