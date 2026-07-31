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31.07.2026 08:52

Φωτιά τώρα στη Βοιωτία – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

31.07.2026 08:52
elikoptero
Φωτογραφία αρχείου

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής (31/7) σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν και δύο ελικόπτερα.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 09:37
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