Φωτιά τώρα στη Βοιωτία – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής (31/7) σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Από αέρος επιχειρούν και δύο ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026
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