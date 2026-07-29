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29.07.2026 10:30

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Google Maps χωρίς ίντερνετ; – Η ρύθμιση που πρέπει να κάνεις πριν φύγεις

29.07.2026 10:30
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credit: Shutterstock

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Η απώλεια του σήματος μπορεί να μετατρέψει ακόμη και μια απλή διαδρομή σε ταλαιπωρία. Ένας επαρχιακός δρόμος, μια ορεινή περιοχή, ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή ακόμη και ένα σημείο με προβληματική κάλυψη του δικτύου αρκούν για να σταματήσει ξαφνικά η ενημέρωση του συστήματος πλοήγησης.

Η λύση βρίσκεται στους χάρτες εκτός σύνδεσης του Google Maps. Μέσω αυτής της λειτουργίας μπορούμε να αποθηκεύσουμε στη συσκευή μας μια ολόκληρη περιοχή και να χρησιμοποιήσουμε την πλοήγηση ακόμη και όταν δεν έχουμε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi.

Η διαδικασία απαιτεί μόνο λίγα λεπτά, αλλά πρέπει να γίνει προτού φτάσουμε στο σημείο όπου δεν υπάρχει σύνδεση ίντερνετ.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 12:07
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Το «Purple Rain» του Prince ανεβαίνει στο Μπρόντγουεϊ μετά από 42 χρόνια

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