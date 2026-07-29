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29.07.2026 11:22

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Έκοψε το φόρεμά της και άρχισε να χορεύει – «Νιώθω σαν την Τίνκερμπελ» (Videos)

29.07.2026 11:22
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Ιδιαίτερα ενεργή στα social media εξακολουθεί να είναι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς η οποία σε νέα βίντεό της εμφανίζεται να χορεύει ξέφρενα, λέγοντας ότι αισθάνεται σαν νεράιδα…

Η 44χρονη δημοσίευσε αρχικά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να περπατά με τον σκύλο της στη φύση, φορώντας ένα γαλάζιο φόρεμα, το οποίο έφτανε μέχρι τον αστράγαλό της.

Κατόπι, επανήλθε με νέο βίντεο, αυτή τη φορά φαινόταν να χορεύει στο σπίτι της, φορώντας το ίδιο φόρεμα, αλλά προποποιημένο.

Όπως εξήγησε μέσα από τη λεζάντα της, το είχε κόψει η ίδια ώστε να μετατραπεί σε μίνι.

«Έκοψα στη μέση το γαλάζιο μου φόρεμα σήμερα. Νιώθω σαν την Τίνκερμπελ» έγραψε.

Λίγες ώρες αργότερα, η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα ακόμη βίντεο, με την ίδια να χορεύει σε λάτιν ρυθμούς, φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι και ένα κοντό μαύρο σορτς.

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