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29.07.2026 12:34

Τζάρεντ Λέτο: Νέες σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του – Τέσσερις γυναίκες τον κατηγορούν για εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά

29.07.2026 12:34
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pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον Τζάρεντ Λέτο για εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά σε νέο ντοκιμαντέρ που μεταδίδει το BBC.
  • Τα φερόμενα περιστατικά αφορούν χρονική περίοδο μεταξύ 2002 και 2016, όταν οι καταγγέλλουσες ήταν έφηβες ηλικίας δεκαέξι έως δεκαεννέα ετών.
  • Οι γυναίκες περιγράφουν μεταξύ άλλων περιστατικά βιασμού, απειλών για σεξουαλική επίθεση και συστηματικής χειραγώγησης από την πλευρά του ηθοποιού.
  • Επιπλέον μαρτυρίες στο ντοκιμαντέρ αναφέρονται σε ανάρμοστες τηλεφωνικές συνομιλίες και ακατάλληλη συμπεριφορά του καλλιτέχνη προς ανήλικες κοπέλες.
  • Ο Τζάρεντ Λέτο αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις αβάσιμες μέσω των εκπροσώπων του.

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Με νέες σοβαρές καταγγελίες έρχεται αντιμέτωπος ο Τζάρεντ Λέτο, με τέσσερις γυναίκες να τον κατηγορούν για εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά, υποστηρίζοντας ότι τα φερόμενα περιστατικά σημειώθηκαν όταν οι ίδιες ήταν ακόμη έφηβες.

Οι εν λόγω καταγγελίες παρουσιάζονται σε νέο ντοκιμαντέρ του BBC, τη στιγμή που ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και τραγουδιστής αρνείται κατηγορηματικά κάθε αδίκημα.

Σύμφωνα με το BBC, οι τέσσερις γυναίκες περιγράφουν διαφορετικά περιστατικά που -όπως ισχυρίζονται- σημειώθηκαν μεταξύ 2002 και 2016, όταν οι ίδιες ήταν 16 έως 19 ετών.

Η πρώτη γυναίκα υποστηρίζει ότι ο Λέτο τη βίασε σε μπάνιο μοτέλ όταν εκείνη ήταν 17 ετών. Η δεύτερη καταγγέλλουσα τον κατηγορεί ότι την απείλησε με σεξουαλική επίθεση, ενώ είχαν μείνει μόνοι σε δωμάτιο ξενοδοχείου όταν η ίδια ήταν 19 ετών. Η τρίτη γυναίκα ισχυρίζεται ότι είχε σεξουαλική επαφή μαζί του όταν ήταν 17 ετών στην Καλιφόρνια, κάτι που, εφόσον αποδειχθεί θα μπορούσε να συνιστά αδίκημα βάσει της νομοθεσίας της Πολιτείας, ενώ η τέταρτη καταγγέλλει ότι ο Λέτο την προσέγγισε όταν ήταν μόλις 16 ετών, κάνοντας επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο και με συστηματική προσπάθεια εκ μέρους του να τη χειραγωγήσει.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μαρτυρίες και άλλων γυναικών που κάνουν λόγο για ανάρμοστες τηλεφωνικές συνομιλίες ή ακατάλληλη συμπεριφορά του ηθοποιού όταν εκείνες ήταν ανήλικες.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν, ο Τζάρεντ Λέτο έχει απαντήσει -μέσω των εκπροσώπων του- στις κατηγορίες, αρνούμενος όλες τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά, χαρακτηρίζοντάς τις αβάσιμες, ενώ μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει νέα δημόσια τοποθέτησή του αναφορικά με τις τελευταίες αποκαλύψεις του BBC.

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