Η καθίζηση στην τηλεθέαση του Mega «χάρισε» την πρωτιά στον Alpha την Τρίτη (28/7)

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Ο Alpha πέρασε μπροστά χθες στην κούρσα τηλεθέασης χωρίς να χρειαστεί να κάνει και πολλά, αφού το Mega σε σχέση με τη Δευτέρα εμφάνισε απώλειες κοντά στη μια ποσοστιαία μονάδα.

Πτωτική τάση επικράτησε στον ΣΚΑΪ το μερίδιο του οποίου διαμορφώθηκε κάτω από το 10% όμως δεν επηρέασε την κατάταξη του στις τηλεπροτιμήσεις, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen και τη συγκριτική παρατήρηση των δεδομένων της από τη μια ημέρα στην επόμενη.

Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης της Nielsen σε ANT1, Star και Open, ενώ οι μεταβολές δεδομένων στα κανάλια της ΕΡΤ είχαν αρνητικό πρόσημο, πλην της ΕΡΤ2 Σπορ το μερίδιο της οποίας ήταν ίδιο με εκείνο της Δευτέρας (0,7%).

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