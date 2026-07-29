Καιρός: Μελτέμια έως 8 μποφόρ και τις επόμενες ημέρες  – Καμπανάκι για πυρκαγιές την Πέμπτη σε 18 περιοχές

Takeaways by to pontiki AI Θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως έως 8 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έθεσε δεκαοκτώ περιοχές σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού, καλώντας τις αρχές σε αυξημένη ετοιμότητα.

Οι πολίτες οφείλουν να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσει σπινθήρες ή πυρκαγιά από αμέλεια κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σε περίπτωση εντοπισμού φωτιάς, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199 για την έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων.

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Θυελλώδεις είναι οι άνεμοι, φτάνοντας τοπικά και τα 8 μποφόρ και αυξάνοντας τον κίνδυνο για πυρκαγιές, όπως συνέβη και με την περίπτωση της φωτιάς στην Πάρο, που σταμάτησε στη θάλασσα, παίρνοντας τεράστιες διαστάσεις λόγω των ανέμων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Αναστασίας Τυράσκη, όπως και την Τετάρτη, έτσι και τις επόμενες ημέρες οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις. Πρόκειται για το κλασικό μελτέμι του Ιουλίου και του Αυγούστου που θα φτάσει τοπικά τα 8 μποφόρ αυξάνοντας τον κίνδυνο για φωτιές.

Κατά κύριο λόγο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η πιο επικίνδυνη ζώνη είναι το ανατολικό τμήμα του Αιγαίου όπου αναμένονται 8 μποφόρ.

Μέσα σε αυτές τις περιοχές είναι και η Χίος, οι ανατολικές Κυκλάδες και τα νότια της Κρήτης.

Στο Ιόνιο αναμένονται έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει λίγο κυρίως στα ανατολικά όπου το θερμόμετρο θα δείξει το ανώτατο 35 βαθμούς ενώ στην Πελοπόννησο τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο και σήμερα αναμένονται 39άρια κυρίως τοπικά στη δυτική Ελλάδα.

Αυξημένες θερμοκρασίες θα σημειωθούν και στα νότια της Κρήτης, αγγίζοντας τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Ταυτόχρονα, ψυχρές αέριες μάζες από την Τουρκία θα επηρεάσουν και τα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και ενισχυμένοι άνεμοι έως 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν έως τα 4 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω από τους 33 βαθμούς.

Τις επόμενες ημέρες το μελτέμι θα ενισχυθεί και άλλο, επηρεάζοντας και άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας φτάνοντας ως και τα δυτικά.

Σχετικά με την θερμοκρασία θα υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των δυτικών και ανατολικών περιοχών λόγω των 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η ανώτερη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, θα διατηρηθεί το μελτέμι αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς.

Σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιά 18 περιοχές

Σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά που εκδίδει καθημερινά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για την Πέμπτη προβλέπεται «πορτοκαλί συναγερμός» για 18 περιοχές.

Συγκεκριμένα:

Αττική, Κύθηρα

Εύβοια, Σκύρος,

Βοιωτία

Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία,

Κρήτη, Κυκλάδες

Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία,

περιοχές της Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αρκαδίας.

Υψηλός κίνδυνος για φωτιά κατηγορία 3, υπάρχει σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199

Πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 30.07

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 31.07

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο 01.08.

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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