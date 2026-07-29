Αγωνία για 12χρονο στη Χαλκιδική: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα και επανήλθε 

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 12χρονος Σέρβος σε παραλία της Χαλκιδικής.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης (29/7) στην παραλία Χανιώτη. Οι ναυγωσώστες ανέρσυραν τον παιδί από το νερό και κάνοντας του ΚΑΡΠΑ, κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και από εκεί στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

«Θαύμα στην παραλία της Χανιώτης σημερα στις 11:00 διότι αυτή τη φορά ο δωδεκάχρονος γλυκύτατος πιτσιρικάς την γλίτωσε στην κυριολεξία έπειτα από μία άψογη ομαδικη συνεργασία η οποία είχε την καλύτερη κατάληξη και σκόρπισε χαρά σε όλο τον κόσμο… Η ταχύτατη ανάσυρση του παιδιού από το νερό και οι δυο καταπληκτικοι ναυαγοσώστες της bay line κατάφεραν να επαναφέρουν και να σταθεροποιήσουν τον 12χρονο αφού προηγουμένως έγινε η κλήση προς το ΕΚΑΒ το οποίο ανταποκρίθηκε με μηχανή άμεσης επέμβασης αλλά και με το ασθενοφόρο για τη διακομιδή του νεαρού…Ακόμη μία ανταπόκριση από πλευράς μου από την αρχή του περιστατικού με πολύ ωραια και ομαδική συνεργασία και η χαρά μου αυτή τη στιγμή προσωπικά δεν περιγράφεται για το επιτυχές αποτέλεσμα… Φίλες και φίλοι αυτό αγαπάω αυτό προσπαθώ και αυτό θα συνεχίσω να κάνω έως ότου μπορώ και αντέχω», τόνισε ο ναυαγοσώστης Ιωάννης Θ. Κολοκυθάς.

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