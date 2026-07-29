Νεκροί δύο πυροσβέστες στη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο: Ήχησε το 112, εκκενώνονται χωριά, ριπές ανέμων 7 μποφόρ – Φωτιά και στη Μεσσαρά Ηρακλείου

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Νεκροί εντοπίστηκαν δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο
Πληροφορίες του patris.gr αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες πιθανότατα ανήκουν στους εποχικούς, ενώ υπάρχει η πληροφορία ότι βρέθηκαν σε αυτοκίνητο.
Μεγάλες διαστάσεις έχει παρει η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
«Είναι μία φωτιά πολύ επικίνδυνη, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέσα υπάρχουν σπίτια και για τον λόγο αυτό βγάλαμε 112 για εκκένωση οικισμών», τονίστηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό της Πυροσβεστικής για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, συνδράμοντας το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο παρέχει συνεχή εικόνα με θερμική και οπτική κάμερα.
Στις 15:25 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης να απομακρυνθούν προς το Ρέθυμνο.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη δόθηκε εντολή εκκένωσης από τους κατοίκους των οικισμών Κρύα Βρύση, Μέλαμπες, Σακτούρια.
Photo: Creta 24 Λήψη πίσω από το χωριό Μέλαμπες
Εν τω μεταξύ εκδόθηκε νέο 112 για εκκένωση άλλων 2 περιοχών στο Ρέθυμνο, Άγιο Παύλο και τον Άγιο Γεώργιο.
«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς Αγία Γαλήνη» ανέφερε το μήνυμα.
Στους κατοίκους δόθηκε ήδη κατεύθυνση να φεύγουν προς την πλευρά του Ρεθύμνου. Στην περιοχή υπάρχει επίσης διακοπή της ηλεκτροδότησης.
Υπενθυμίζεται ότι στις 14:35 είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).
Εν τω μεταξύ, φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδική έκταση το μεσημέρι στο χωριό Μορόνι του Δήμου Φαιστού στη Μεσσαρά Ηρακλείου, η οποία όμως εμφανίζει καλύτερη εικόνα μετά την άμεση κινητοποίηση.
Τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν δύο ελικόπτερα της Π.Υ.
Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για το λόγο αυτό όπως ενημέρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος η κινητοποίηση είναι καθολική και έχει ζητηθεί η ενίσχυση του Δήμου Φαιστού και υδροφόρες ιδιωτών.
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