Νεκροί δύο πυροσβέστες στη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο: Ήχησε το 112, εκκενώνονται χωριά, ριπές ανέμων 7 μποφόρ – Φωτιά και στη Μεσσαρά Ηρακλείου

Takeaways by to pontiki AI Μεγάλη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, όπου ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των 125 πυροσβεστών και των εναέριων μέσων.

Οι αρχές εξέδωσαν μηνύματα μέσω του 112 για την εκκένωση οικισμών προς το Ρέθυμνο, ενώ στην περιοχή έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

Παράλληλα, πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτολιβαδική έκταση στο Μορόνι του Δήμου Φαιστού, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης.

Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των πύρινων μετώπων.

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Νεκροί εντοπίστηκαν δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο

Πληροφορίες του patris.gr αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες πιθανότατα ανήκουν στους εποχικούς, ενώ υπάρχει η πληροφορία ότι βρέθηκαν σε αυτοκίνητο.

Μεγάλες διαστάσεις έχει παρει η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

«Είναι μία φωτιά πολύ επικίνδυνη, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέσα υπάρχουν σπίτια και για τον λόγο αυτό βγάλαμε 112 για εκκένωση οικισμών», τονίστηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό της Πυροσβεστικής για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, συνδράμοντας το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην #πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, Ρεθύμνου, #Κρήτη και επιχειρούν 110 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης #ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα και 4 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. July 29, 2026

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο παρέχει συνεχή εικόνα με θερμική και οπτική κάμερα.

Στις 15:25 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης να απομακρυνθούν προς το Ρέθυμνο.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Ρέθυμνο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη δόθηκε εντολή εκκένωσης από τους κατοίκους των οικισμών Κρύα Βρύση, Μέλαμπες, Σακτούρια.

Photo: Creta 24 Λήψη πίσω από το χωριό Μέλαμπες

Εν τω μεταξύ εκδόθηκε νέο 112 για εκκένωση άλλων 2 περιοχών στο Ρέθυμνο, Άγιο Παύλο και τον Άγιο Γεώργιο.

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς Αγία Γαλήνη» ανέφερε το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άγιος_Γεώργιος και #Άγιος_Παύλος της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς #Αγία_Γαλήνη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Στους κατοίκους δόθηκε ήδη κατεύθυνση να φεύγουν προς την πλευρά του Ρεθύμνου. Στην περιοχή υπάρχει επίσης διακοπή της ηλεκτροδότησης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες απομακρυνθείτε προς #Αγία_Γαλήνη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Υπενθυμίζεται ότι στις 14:35 είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Φωτιά και στη Μεσσαρά Ηρακλείου – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Εν τω μεταξύ, φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδική έκταση το μεσημέρι στο χωριό Μορόνι του Δήμου Φαιστού στη Μεσσαρά Ηρακλείου, η οποία όμως εμφανίζει καλύτερη εικόνα μετά την άμεση κινητοποίηση.

Τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν δύο ελικόπτερα της Π.Υ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μορόνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για το λόγο αυτό όπως ενημέρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος η κινητοποίηση είναι καθολική και έχει ζητηθεί η ενίσχυση του Δήμου Φαιστού και υδροφόρες ιδιωτών.

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