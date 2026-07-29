Μην πάτε σε αυτές τις παραλίες για κολύμπι: Η λίστα του υπουργείου Υγείας με τις ακατάλληλες περιοχές 

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Εγκύκλιο με την οποία υπενθυμίζεται η απαγόρευση της κολύμβησης σε θαλάσσιες περιοχές της Αττικής που δεν πληρούν τα προβλεπόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης εξέδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η απαγόρευση αφορά συγκεκριμένες ακτές της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.
Ειδικότερα απαγορεύεται η κολύμβηση στις εξής περιοχές:
Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι οι Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής πρέπει να συνεργασθούν με τους υπεύθυνους εκπροσώπους των ΟΤΑ και τις αντίστοιχες Λιμενικές Αρχές ή Οργανισμούς (ΕΟΤ κ.λπ.) τόσο για την εφαρμογή των αναγκαίων προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων από τους υπόχρεους, σε τακτή πάντοτε προθεσμία και στα πλαίσια των υγειονομικών και λοιπών διατάξεων, όσο και για την τήρηση όρων υγιεινής (αποδυτήρια, αποχωρητήρια, ντους, δοχεία συλλογής απορριμμάτων κ.λπ.).
Για τις περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών για κολύμβηση, επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης από τους υπεύθυνους των ακτών, με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε αφού ενημερωθούν από τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση.
Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία και να μην καταστρέφονται.
Υπενθυμίζεται η ανάγκη εντατικοποίησης τόσο του συστηματικού δειγματοληπτικού ελέγχου των νερών κολύμβησης, όσο και της παρακολούθησης των πιθανών πηγών ρύπανσης (εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κ.λπ.) με στόχο την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Τονίζεται ότι η ανωτέρω Απόφαση είναι δυναμική και τροποποιείται κατά περίπτωση ανάλογα με τις διαμορφούμενες συνθήκες των ακτών κολύμβησης.
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