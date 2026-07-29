Σύρος: «Ήταν ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια», επιμένει η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας

Takeaways by to pontiki AI Η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης διασώστριας υποστηρίζει ότι ο θάνατός της αποτελεί επιθετική ενέργεια, βασιζόμενη στα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης.

Σύμφωνα με την ίδια, το βιντεοληπτικό υλικό αποδεικνύει ότι το θύμα δεν ήταν τραυματισμένο κατά την έξοδό του από την οικία.

Η δικηγόρος αμφισβητεί το σενάριο της ληστείας, επισημαίνοντας την παρουσία μαχαιριού στα χέρια του δράστη κατά την καταδίωξη.

Παράλληλα, οι αρχές διενεργούν νέα αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος και αναμένουν τα αποτελέσματα από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων.

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Στην εκτίμηση ότι ο θάνατος της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο ήταν αποτέλεσμα «ξεκάθαρης επιθετικής ενέργειας» από την πλευρά του 41χρονου επιμένει η δικηγόρος της οικογένειάς της, Μαρία Καζαντζάκη.

Η δήλωση έγινε μία ημέρα μετά την απόφαση να τεθεί ο 41χρονος σε κατ’ οίκον περιορισμό, έπειτα από την απολογία του για την υπόθεση.

Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, η Μαρία Καζαντζάκη επικαλέστηκε τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, επισημαίνοντας:

«Ο θάνατος προκλήθηκε από τη σωματική βλάβη, την πισώπλατη μαχαιριά στον πνεύμονα, και αυτό μας δίνει στοιχεία που δεν αμφισβητούνται».

Τι υποστηρίζει η δικηγόρος για το βιντεοληπτικό υλικό

Η δικηγόρος της οικογένειας αναφέρθηκε και στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγράψει όσα συνέβησαν έξω από το σπίτι, αφού η 41χρονη εισήλθε σε αυτό κρατώντας ένα μαχαίρι.

Όπως υποστήριξε, η γυναίκα παρέμεινε μέσα στο σπίτι για επτά δευτερόλεπτα, χωρίς να έχουν καταγραφεί όσα συνέβησαν κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τη Μαρία Καζαντζάκη, όταν η 41χρονη βγήκε από το σπίτι:

είχε πλήρη ευλυγισία στις κινήσεις της,

έκανε απότομες κινήσεις,

σήκωσε το σακίδιό της,

κατέβηκε τα σκαλοπάτια.

Η ίδια υποστήριξε ότι τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν πως η διασώστρια δεν ήταν τραυματισμένη τη στιγμή που εξήλθε από την οικία.

«Στο ίδιο υλικό φαίνεται ότι ο δράστης, όταν βγήκε από το σπίτι και την καταδίωξε, κρατούσε μαχαίρι στο δεξί του χέρι. Το γεγονός ότι τραυματίστηκε εκτός της οικίας είναι ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια», πρόσθεσε η δικηγόρος.

Τι απαντά στο σενάριο της ληστείας

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο η 41χρονη να είχε μεταβεί στο σπίτι με σκοπό τη ληστεία, η Μαρία Καζαντζάκη εξέφρασε τις επιφυλάξεις της.

«Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να πηγαίνει για ληστεία με τόσο ευδιάκριτο παντελόνι και δεν χτυπάει κουδούνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα για τον 41χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια τάχθηκε υπέρ της προσωρινής κράτησης του 41χρονου. Αντίθετα, η εισαγγελέας έκρινε ότι θα έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Τη διαφωνία μεταξύ των δύο δικαστικών λειτουργών καλείται να επιλύσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο αναμένεται να λάβει την απόφασή του, πιθανότατα εντός της εβδομάδας.

Όσον αφορά την 30χρονη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι υποχρεωμένη να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της την πρώτη ημέρα κάθε μήνα. Παράλληλα, της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Νέα αυτοψία και έρευνα στα κινητά τηλέφωνα

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η ανακρίτρια ζήτησε νέα αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος.

Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων των τριών εμπλεκομένων, τα οποία βρίσκονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

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