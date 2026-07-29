Σύρος: Η διαφωνία ανακρίτριας – εισαγγελέα, τα «θολά» σημεία και τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα – Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά για τη λύση του αιματηρού παζλ

Takeaways by to pontiki AI Ο 41χρονος δράστης τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά την απολογία του, ενώ η σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η ανακρίτρια και η εισαγγελέας διαφώνησαν σχετικά με την προφυλάκιση του δράστη, με το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών να αναμένεται να λάβει την οριστική απόφαση.

Οι αρχές πραγματοποιούν νέα αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος και αναλύουν ψηφιακό υλικό, εστιάζοντας σε ένα κενό επτά δευτερολέπτων από το βιντεοληπτικό υλικό.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα, ενώ η πλευρά του θύματος απορρίπτει αυτόν τον ισχυρισμό και ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

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«Θολό» παραμένει το τοπίο αναφορικά με το έγκλημα στη Σύρο, με θύμα την 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ καθώς το βράδυ της Τρίτης μετά τις απολογίες τους ο μεν 41χρονος δράστης αποφασίστηκε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό η δε σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέρ της προφυλάκισης του 41χρονου τάχθηκε η ανακρίτρια ενώ αντίθετα η εισαγγελέας έκρινε ότι θα έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τη διαφωνία των δύο δικαστικών λειτουργών θα επιλύσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει, το πιθανότερο εντός της εβδομάδος.

Στην 30χρονη επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι σύμφωνα με τους οποίους είναι υποχρεωμένη να δίνει το «παρών» στο ΑΤ της περιοχής της κάθε 1η του μήνα ενώ της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ η ανακρίτρια χθες, Τρίτη, ζήτησε νέα αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος ενώ παράλληλα αναμένονται τα αποτελέσματα της εξέτασης των κινητών τηλεφώνων των τριών εμπλεκομένων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και τα 7 δευτερόλεπτα που δεν έχουν καταγραφεί στο βιντεοληπτικό υλικό. Το χρονικό αυτό κενό αφορά το διάστημα από τη στιγμή που η 41χρονη εισέρχεται στον χώρο μέχρι να εμφανιστεί να απομακρύνεται τρέχοντας. Οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το διάστημα, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η διασώστρια.

Ο Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εστιάζοντας στις ψηφιακές συσκευές του ζευγαριού ενώ εξετάζουν τις μεταξύ τους επικοινωνίες πριν από το περιστατικό, καθώς και το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της κατοικίας.

Οι εκδοχές των δύο πλευρών

Κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα αποτελεί το πότε και υπό ποιες συνθήκες δέχθηκε η 41χρονη το μοιραίο χτύπημα με τον 41χρονο να επιμένει ότι όλα συνέβησαν μέσα στο σπίτι και την πλευρά του θύματος να υποστηρίζει ότι όλα συνέβησαν έξω από το σπίτι καταλογίζοντας στον δράστη «μένος και πρόθεση του να την βλάψει θανάσιμα».

Στην απολογία του ο 41χρονος ισχυρίστηκε ότι χτύπησε τη διασώστρια με το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για το φαγητό του (έκοβε τυρί, όπως χαρακτηριστικά είπε) και αμέσως μετά την κυνήγησε. Όπως είπε, όταν η διασώστρια κατέρρευσε λίγα μέτρα από το σπίτι, έτρεξε να της σηκώσει την κουκούλα για να δει ποια ή ποιος ήταν πιστεύοντας ότι ήταν μια γνωστή του ονόματι Δέσποινα, όταν είδε, όμως, ότι ήταν η 41χρονη. σοκαρίστηκε.

Περιγράφοντας από την αρχή τα όσα συνέβησαν, ο 41χρονος εργολάβος είπε ότι η άτυχη γυναίκα έκανε αρχικά κίνηση με το μαχαίρι που κρατούσε προς την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του και άρχισε να το κουνά επιχειρώντας να τον χτυπήσει στο λαιμό. «Τότε εγώ έκανα περιστροφή το χέρι μου και την χτύπησα από πίσω. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της, έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα όμως εγώ εκείνη την ώρα έτρωγα και γι’ αυτό δεν άκουσε συνομιλία».

Από την πλευρά της η οικογένεια της 41χρονης δια της δικηγόρου της υποστηρίζει ότι ο 41χρονος που τη μαχαίρωσε δεν ήταν σε άμυνα όταν την τραυμάτισε θανάσιμα. Το σκεπτικό εστιάζει στον μικρό χρόνο – 7 δευτερόλεπτα – που έμεινε μέσα στο σπίτι στη Σύρο η 41χρονη καθώς «κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά (7) δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης». Επικαλούμενη, δε, το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης υποστηρίζει ότι ο 41χρονος «αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος)».

Η δικηγόρος του πρώην συζύγου της 41χρονης και πατέρα των δύο παιδιών της, μάλιστα, εκτίμησε ότι «θα μπορούσε κ θα έπρεπε να αλλάξει η απαγγελθείσα κατηγορία από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Είναι ξεκάθαρη η στάση του κατηγορουμένου που επιτίθεται τρέχοντας με μαχαίρι στο θύμα και αφού πρώτα έχει πετάξει καρέκλα προς το μέρος της με σκοπό να την χτυπήσει».

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