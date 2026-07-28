Σύρος: Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 41χρονος, ελεύθερη η 30χρονη – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους για τον θάνατο της διασώστριας

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Σε κατ’ οίκον περιορισμό θα παραμείνει ο 41χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών εάν θα προφυλακιστεί. Μετά την απολογία του προέκυψε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα, ενώ η 30χρονη συγκατηγορούμενή του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο συνήγορος του κατηγορουμένου, η ανακρίτρια τάχθηκε υπέρ της προσωρινής κράτησης του 41χρονου, ενώ η εισαγγελέας έκρινε ότι θα έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Λόγω της διαφωνίας, η οριστική απόφαση παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αναμένεται να αποφανθεί εντός της εβδομάδας. Μέχρι τότε, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 30χρονη

Η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι υποχρεωμένη να εμφανίζεται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Τι υποστήριξε ο 41χρονος στην απολογία του

Ο 41χρονος φέρεται να ανέφερε ότι βρισκόταν στην τραπεζαρία και έτρωγε, χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι για να κόψει τυρί, όταν άκουσε τη φασαρία στην είσοδο του σπιτιού.

Κατά την εκδοχή του, η 41χρονη διασώστρια κινήθηκε αρχικά με το μαχαίρι που κρατούσε προς την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του και στη συνέχεια επιχείρησε να τον χτυπήσει στον λαιμό.

«Τότε εγώ έκανα περιστροφή το χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω», φέρεται να υποστήριξε, ισχυριζόμενος ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ακόμη ότι η 41χρονη πίστευε πως η σύντροφός του ήταν μόνη στο σπίτι και έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι συνέβαινε στο εσωτερικό. Όπως είπε, επειδή εκείνη την ώρα έτρωγε, δεν ακούστηκε κάποια συνομιλία.

Κατά τους ισχυρισμούς του, αρχικά πέταξε αντικείμενα προς το μέρος της και στη συνέχεια την τραυμάτισε θανάσιμα με το μαχαίρι που κρατούσε. Μέρος των κινήσεών του έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας έξω από το σπίτι.

Όταν η διασώστρια κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι, ο 41χρονος φέρεται να έτρεξε προς το μέρος της και να σήκωσε την κουκούλα της, προκειμένου να διαπιστώσει την ταυτότητά της.

Όπως υποστήριξε, αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για μία γνωστή του, με το όνομα Δέσποινα. Όταν διαπίστωσε ότι ήταν η Βάγγυ Ζαγοριανού, ισχυρίστηκε ότι σοκαρίστηκε.

Η απολογία της 30χρονης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 30χρονη δεν διαφοροποίησε κατά την απολογία της όσα είχε υποστηρίξει ενώπιον των Αρχών.

Φέρεται να ανέφερε ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας και ότι, όταν η 41χρονη μπήκε στο σπίτι μαυροφορεμένη και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, δεν κατάλαβε εάν επρόκειτο για άνδρα ή γυναίκα.

Κατά τους ισχυρισμούς της, η διασώστρια την απείλησε και εκείνη άρχισε να φωνάζει. Ο σύζυγός της, ο οποίος βρισκόταν στην τραπεζαρία και είχε άμεση οπτική επαφή με την πόρτα, άκουσε τις φωνές και κινήθηκε προς το μέρος τους, θεωρώντας ότι επρόκειτο για εισβολέα.

Οι Αρχές ερευνούν τι ακριβώς συνέβη στα επτά κρίσιμα δευτερόλεπτα κατά τα οποία η 41χρονη βρισκόταν μέσα στο σπίτι.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Η οικογένεια απορρίπτει τον ισχυρισμό περί άμυνας

Η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης διασώστριας υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος δεν βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας όταν την τραυμάτισε θανάσιμα.

Η οικογένεια, επικαλούμενη το οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε και το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, υποστηρίζει ότι το μοιραίο χτύπημα δεν ήταν αμυντικό, αλλά επιθετικό.

Σε ανακοίνωσή της εστιάζει στον περιορισμένο χρόνο παραμονής της 41χρονης μέσα στο σπίτι, αναφέροντας ότι «κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης».

Η δικηγόρος της οικογένειας υποστήριξε επίσης ότι στο βίντεο ο 41χρονος δεν εμφανίζεται φοβισμένος απέναντι στην υποτιθέμενη εισβολέα, αλλά την καταδιώκει.

Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος έτρεξε πίσω από τη διασώστρια, της εκσφενδόνισε με ορμή μία καρέκλα, η οποία έπεσε σε τοίχο και διαλύθηκε, και συνέχισε να την ακολουθεί, κρατώντας στο χέρι του ένα πράσινο μαχαίρι.

Τι αντιτείνει η υπεράσπιση

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων επικαλείται καρέ από το διαθέσιμο οπτικό υλικό, στο οποίο, όπως υποστηρίζει, φαίνεται το μπουφάν της 41χρονης να πλήττεται από το μαχαίρι την ώρα που εκείνη βγαίνει από το σπίτι.

Με το συγκεκριμένο στοιχείο επιχειρεί να αντικρούσει τον ισχυρισμό της δικηγόρου της οικογένειας ότι το θύμα είχε δεχθεί το μοιραίο χτύπημα πριν βγει από την οικία και καταρρεύσει.

Το τελευταίο «αντίο» στη Βάγγυ Ζαγοριανού

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τη Βάγγυ Ζαγοριανού στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Ερμούπολης.

Στην κηδεία παρέστησαν συντετριμμένοι ο πρώην σύζυγός της, τα δύο ανήλικα παιδιά της, οι γονείς της και οι υπόλοιποι συγγενείς και φίλοι της. Το κοριτσάκι της ήταν ντυμένο στα λευκά, ενώ το αγοράκι φορούσε μαύρα.

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