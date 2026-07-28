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28.07.2026 21:08

Εξαμίλια Κορινθίας: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες – Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της τη φονικής έκρηξης

28.07.2026 21:08
korinthia

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Την Παρασκευή (28/7) θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στο εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, που στοίχισε τη ζωή 67χρονου εργαζόμενου.

Τα αίτια της έκρηξης θα εντοπίσει η τεχνική υπηρεσία της Πυροσβεστικής, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πυροδοτήθηκε από σπίθα που έφυγε κατά διάρκεια των εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης. Στον χώρο του εργοστασίου βρίσκονταν δεξαμενές που περιείχαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλης προς επεξεργασία.

Το ωστικό κύμα έγινε αισθητό σε Λουτράκι και Κορινθία

Το ισχυρό ωστικό κύμα, που προκάλεσε η έκρηξη, έγινε αισθητό σε Λουτράκι και την Κορινθία. Κάτοικοι γειτονικών χωριών περιέγραψαν ότι ένιωσαν κάτι σαν μικρό σεισμό.

Οι επιχειρήσεις δίπλα από το εργοστάσιο τρανταχτηκαν. Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η ΕΡΤ φαίνονται να εκτοξεύονται αντικείμενα και θραύσματα.  Σε άλλο βίντεο φαίνεται να ξεπηδά ένα μανιτάρι φωτιάς από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 47χρονος ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης.

Αναμένεται να ασκηθεί σε βάρος τους δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, παράβαση της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια και πρόκληση έκρηξης από αμέλεια. Οι ίδιοι θα υποστηρίξουν ότι τηρήθηκαν οι κανονισμοί ασφαλείας.

Ο 67χρονος πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε μεταλλικές επιφάνειες μαζί με τον αδελφό του, που εκείνη τη στιγμή ευτυχώς είχε απομακρυνθεί τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.  

Τα δύο αδέλφια, δεν ήταν υπάλληλοι στο εργοστάσιο, αλλά τους καλούσαν ανά τακτά διαστήματα για να εκτελέσουν τεχνικές εργασίες.

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