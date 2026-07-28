Paloma Maritime Capital: Η νέα εποχή στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας – Φέρνει πρώτο το μοντέλο των διεθνών shipping funds στην ελληνική αγορά

Takeaways by to pontiki AI Το Paloma Maritime Capital αποτελεί μια νέα επενδυτική πλατφόρμα, με έδρα το Λουξεμβούργο, που στοχεύει στη συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους 250 έως 300 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το εγχείρημα επιδιώκει να συνδέσει τη διεθνή επενδυτική κοινότητα με την ελληνική ναυτιλιακή τεχνογνωσία, υιοθετώντας δομές διακυβέρνησης αντίστοιχες με εκείνες των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων.

Η στρατηγική του fund εστιάζει στην αγορά και διαχείριση πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου, εκμεταλλευόμενη τις προοπτικές της ενεργειακής μετάβασης.

Οι ιδρυτές, Πιέτρο Κόρπι και Μιχάλης Κουρτέσης, συνδυάζουν την εμπειρία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές με τη ναυτιλιακή επιχειρησιακή εξειδίκευση, προσφέροντας στους επενδυτές πρόσβαση σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία με διαφάνεια και συστηματική διαχείριση κινδύνων.

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Μια νέα επενδυτική πλατφόρμα με στόχο κεφάλαια προς επένδυση έως 300 εκατ. δολάρια φιλοδοξεί να συνδέσει τη διεθνή επενδυτική κοινότητα με την ελληνική ναυτιλιακή τεχνογνωσία – Στο επίκεντρο η αγορά LPG carriers και η μετάβαση προς τα νέα ενεργειακά φορτία.

Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί εδώ και δεκαετίες μία από τις ισχυρότερες ναυτιλιακές δυνάμεις παγκοσμίως. Με έναν από τους μεγαλύτερους στόλους διεθνώς και με εφοπλιστές που έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να διαχειρίζονται κύκλους αγοράς, κρίσεις και μεταβολές, ο κλάδος αναπτύχθηκε παραδοσιακά μέσα από ένα ιδιαίτερο μοντέλο χρηματοδότησης.

Τραπεζικές σχέσεις, ίδια κεφάλαια, οικογενειακά κεφάλαια και ισχυρά προσωπικά δίκτυα αποτέλεσαν για δεκαετίες τη βάση της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, το διεθνές περιβάλλον αλλάζει. Η αυστηρότερη τραπεζική εποπτεία, οι αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις, η ανάγκη χρηματοδότησης της ενεργειακής μετάβασης και η αναζήτηση από διεθνείς επενδυτές πραγματικών περιουσιακών στοιχείων με μακροπρόθεσμη αξία δημιουργούν ένα νέο τοπίο στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση.

Σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζεται το Paloma Maritime Capital, η πρώτη ελληνική πρωτοβουλία που επιχειρεί να δημιουργήσει μία θεσμική shipping investment πλατφόρμα, ακολουθώντας τη φιλοσοφία και τις δομές διακυβέρνησης των διεθνών private equity funds. Στόχος του εγχειρήματος είναι να γεφυρώσει τη διεθνή επενδυτική κοινότητα με την ελληνική ναυτιλιακή εμπειρία, προσφέροντας ένα οργανωμένο πλαίσιο πρόσβασης σε ναυτιλιακά assets με έμφαση στη διαφάνεια, το governance και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Το επενδυτικό σχέδιο του Paloma Maritime Capital προβλέπει κεφάλαια προς επένδυση ύψους 250 έως 300 εκατ. δολαρίων, με βασική στρατηγική την αγορά και διαχείριση ναυτιλιακών assets στον κλάδο μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG carriers). Η φιλοσοφία του εγχειρήματος βασίζεται σε μία απλή αλλά κρίσιμη παρατήρηση: η ελληνική ναυτιλία διαθέτει κορυφαία επιχειρησιακή τεχνογνωσία, όμως η διεθνής επενδυτική κοινότητα αναζητά πλέον οργανωμένες πλατφόρμες πρόσβασης σε αυτή. Το Paloma Maritime Capital επιχειρεί να λειτουργήσει ακριβώς σε αυτό το σημείο συνάντησης.

Από την τραπεζική χρηματοδότηση στα θεσμικά ναυτιλιακά κεφάλαια

Για δεκαετίες, η ναυτιλία αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους χρηματοδότησης από το διεθνές τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες διέθεταν εξειδικευμένα ναυτιλιακά τμήματα, αξιολογώντας όχι μόνο τα πλοία ως περιουσιακά στοιχεία, αλλά και την ποιότητα των πλοιοκτητών, τη λειτουργική τους ικανότητα και τη μακροχρόνια πορεία τους.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, το περιβάλλον έχει μεταβληθεί σημαντικά. Οι νέες κανονιστικές απαιτήσεις, οι αυστηρότεροι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας και η σταδιακή αποχώρηση ορισμένων τραπεζών από τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση έχουν δημιουργήσει χώρο για εναλλακτικές πηγές κεφαλαίων. Παράλληλα, η διεθνής επενδυτική κοινότητα στρέφεται περισσότερο προς τα λεγόμενα real assets. Private equity funds, family offices και θεσμικοί επενδυτές αναζητούν επενδύσεις που προσφέρουν διαφοροποίηση, πραγματική οικονομική υπόσταση και δυνατότητα δημιουργίας μακροπρόθεσμων αποδόσεων. Η ναυτιλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας. Ένα πλοίο δεν είναι απλώς ένα χρηματοοικονομικό προϊόν. Είναι ένα παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο, συνδεδεμένο με το παγκόσμιο εμπόριο, με συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, λειτουργικά χαρακτηριστικά και δυνατότητα δημιουργίας ταμειακών ροών.

Η πρόκληση για τους διεθνείς επενδυτές, όμως, δεν είναι μόνο η τοποθέτηση κεφαλαίων σε ένα πλοίο. Είναι η πρόσβαση σε μία δομημένη επενδυτική πλατφόρμα που διαθέτει σαφή εταιρική διακυβέρνηση, διαφάνεια, συστηματικό reporting, διαχείριση κινδύνων και εξειδικευμένη γνώση της αγοράς. Αυτό αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας του Paloma Maritime Capital.

Η επιλογή του LPG και η νέα ενεργειακή πραγματικότητα

Η στρατηγική εστίαση του fund στον κλάδο LPG δεν αποτελεί τυχαία επιλογή. Η αγορά μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου αποτελεί έναν από τους πλέον εξειδικευμένους τομείς της διεθνούς ναυτιλίας. Τα LPG carriers απαιτούν υψηλή τεχνική κατάρτιση, προηγμένα συστήματα διαχείρισης φορτίου, αυστηρή συμμόρφωση με διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και εξειδικευμένα πληρώματα.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη αγορά χαρακτηρίζεται από σημαντικά εμπόδια εισόδου. Η λειτουργία των πλοίων απαιτεί βαθιά γνώση των ενεργειακών αγορών, πρόσβαση σε εξειδικευμένους ναυλωτές και ικανότητα διαχείρισης σύνθετων εμπορικών σχέσεων. Η περιορισμένη προσφορά νέων πλοίων, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ζήτησης για μεταφορά ενεργειακών φορτίων, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η εξειδίκευση αποτελεί κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, η ενεργειακή μετάβαση δημιουργεί νέες προοπτικές. Η ανάπτυξη νέων ενεργειακών αλυσίδων και η αυξανόμενη συζήτηση γύρω από τη μεταφορά αμμωνίας ενισχύουν το ενδιαφέρον για εξειδικευμένα πλοία μεταφοράς αερίων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν μέρος της επόμενης γενιάς ενεργειακών υποδομών. Για το Paloma Maritime Capital, η αγορά LPG δεν αποτελεί απλώς μία επένδυση σε πλοία. Αποτελεί επένδυση σε έναν κλάδο όπου η τεχνογνωσία, η λειτουργική εμπειρία και η σωστή διαχείριση μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστική διαφοροποίηση.

Οι ιδρυτές του Paloma Maritime Capital – Η χρηματοοικονομική γέφυρα πίσω από το Paloma Maritime Capital και η επιχειρησιακή βάση πίσω από το επενδυτικό μοντέλο

Πίσω από τη δημιουργία του Paloma Maritime Capital βρίσκονται οι δύο συνιδρυτές του εγχειρήματος, PietroCorpi και Μιχάλης Κουρτέσης, δύο επαγγελματίες με συμπληρωματικές διαδρομές. Η φιλοσοφία του εγχειρήματος βασίζεται στη σύνδεση δύο κόσμων που παραδοσιακά λειτουργούσαν ξεχωριστά: της διεθνούς επενδυτικής βιομηχανίας και της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρησιακής εμπειρίας.

Ο Pietro Corpi εκπροσωπεί τη διεθνή επενδυτική και θεσμική διάσταση του εγχειρήματος. Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς των κεφαλαιαγορών, του private banking, του wealth management και των επενδυτικών υπηρεσιών, διαθέτει βαθιά γνώση των απαιτήσεων των διεθνών επενδυτών. Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει θέσεις στις Euroxx Securities, Eurobank Equities και, κυρίως, στη Eurobank Private Bank Luxembourg, όπου δραστηριοποιήθηκε για περισσότερο από μία δεκαετία στη διαχείριση σχέσεων με πελάτες υψηλής καθαρής θέσης, στην ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων private banking και fund services και στη διαμόρφωση της στρατηγικής των διεθνών λειτουργιών της τράπεζας.

Η εμπειρία αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας του Paloma: δημιουργία μιας πλατφόρμας που συνδυάζει επενδυτική πειθαρχία, διαφάνεια και εταιρική διακυβέρνηση με τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας. Η μετάβαση του Pietro Corpi από το private banking στη δημιουργία ενός shipping investment fund αποτελεί τη σύνδεση δύο διαφορετικών κόσμων. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η διεθνής επενδυτική βιομηχανία, όπου η διαφάνεια, η κανονιστική συμμόρφωση, η οργανωμένη διαχείριση κεφαλαίων και η συστηματική ενημέρωση των επενδυτών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις.

Από την άλλη πλευρά βρίσκεται η ελληνική ναυτιλία, ένας κλάδος στον οποίο η επιχειρηματική εμπειρία, η ταχύτητα λήψης αποφάσεων και η ικανότητα διαχείρισης κύκλων αγοράς αποτελούν διαχρονικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Εάν ο Pietro Corpi φέρνει στο εγχείρημα την εμπειρία των διεθνών κεφαλαιαγορών, του governance, του private banking και της διαχείρισης κεφαλαίων υψηλής καθαρής θέσης, ο Μιχάλης Κουρτέσης φέρνει την πλευρά της πραγματικής ναυτιλιακής δραστηριότητας: την αξιολόγηση και διαχείριση ναυτιλιακών assets, την κατανόηση των κύκλων της αγοράς, τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και τη δημιουργία αξίας μέσα από τη λειτουργική διαχείριση πλοίων.

Ο Μιχάλης Κουρτέσης εκπροσωπεί τη ναυτιλιακή επιχειρησιακή διάσταση του εγχειρήματος, με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ναυτιλιακών assets και στην ανάπτυξη παρουσίας σε εξειδικευμένες αγορές μέσω του Seahawk Group. Η συμβολή του αφορά την πραγματική λειτουργία της ναυτιλίας: την αξιολόγηση πλοίων, την κατανόηση των κύκλων της αγοράς, τη διαχείριση κινδύνων και τη δημιουργία αξίας μέσα από την επιχειρησιακή διαχείριση.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου shipping investmentfund απαιτεί περισσότερα από κεφάλαια. Απαιτεί συνδυασμό χρηματοοικονομικής πειθαρχίας, γνώσης των αγορών και πραγματικής επιχειρησιακής εμπειρίας. Στη ναυτιλία, η επενδυτική ευκαιρία δεν περιορίζεται στην απόκτηση ενός πλοίου. Η δημιουργία αξίας εξαρτάται από την επιλογή του κατάλληλου asset, τη σωστή χρονική στιγμή εισόδου στην αγορά, την τεχνική διαχείριση, την εμπορική αξιοποίηση και τη συνεχή αξιολόγηση των κινδύνων. Αυτό αποτελεί τον βασικό ρόλο του Μιχάλη Κουρτέση στο μοντέλο του Paloma Maritime Capital.

Η πορεία του μέσω του Seahawk Group αποτυπώνει μία στρατηγική μετάβαση από παραδοσιακούς ναυτιλιακούς κλάδους προς πιο εξειδικευμένες αγορές υψηλότερης τεχνογνωσίας. Η δραστηριότητα ξεκίνησε από τα bulk carriers, έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς και κυκλικούς τομείς της παγκόσμιας ναυτιλίας, όπου αναπτύχθηκε σημαντική εμπειρία στη διαχείριση πλοίων και ναυτιλιακών κύκλων. Το 2021 πραγματοποιήθηκε η στρατηγική έξοδος από τον κλάδο των bulk carriers, σε μία περίοδο ευνοϊκών συνθηκών αγοράς.

Η απόφαση αυτή δεν αποτέλεσε αποχώρηση από τη ναυτιλία, αλλά αναδιάρθρωση στρατηγικής με στόχο τη μετακίνηση σε αγορές όπου η εξειδίκευση και η τεχνική γνώση αποτελούν σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ακολούθησε η είσοδος στα product tankers και στη συνέχεια η επικέντρωση στον κλάδο των LPG carriers, μία αγορά που απαιτεί υψηλότερο επίπεδο τεχνικής κατάρτισης και βαθύτερη κατανόηση των ενεργειακών αγορών. Μέσω της Seahawk Gas, η οικογένεια Κουρτέση έχει αναπτύξει από το 2023 παρουσία στον κλάδο των LPG carriers.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα τέσσερα LPG carriers, ενώ έχει προχωρήσει και σε παραγγελίες δύο νεότευκτων πλοίων σε ιαπωνικά ναυπηγεία, με προγραμματισμένες παραδόσεις έως το 2028. Οι συνολικές επενδύσεις στον συγκεκριμένο κλάδο έχουν ήδη ξεπεράσει τα 200 εκατ. δολάρια, αποτυπώνοντας μία μακροπρόθεσμη στρατηγική τοποθέτηση στην αγορά των ενεργειακών μεταφορών. Η πορεία αυτή αντανακλά μία ευρύτερη αλλαγή στη διεθνή ναυτιλία: τη μετάβαση από ένα μοντέλο που βασίζεται αποκλειστικά στην κατοχή πλοίων σε ένα μοντέλο όπου η εξειδίκευση, η ενεργή διαχείριση κεφαλαίου και η επιχειρησιακή πειθαρχία αποτελούν βασικούς παράγοντες δημιουργίας αξίας.

Η φιλοδοξία του Paloma Maritime Capital είναι να δημιουργήσει έναν μηχανισμό όπου αυτά τα δύο στοιχεία λειτουργούν συμπληρωματικά. Το fund δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει την παραδοσιακή ελληνική ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα. Αντίθετα, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα νέο κανάλι μέσω του οποίου η ελληνική ναυτιλιακή τεχνογνωσία μπορεί να συνδεθεί με διεθνή κεφάλαια που μέχρι σήμερα δεν είχαν άμεση πρόσβαση στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η επένδυση στη ναυτιλία δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε χρηματοοικονομικά μοντέλα. Απαιτεί γνώση της αγοράς, κατανόηση των επιχειρησιακών παραμέτρων και ικανότητα διαχείρισης πραγματικών assets. Αυτή είναι η βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται το Paloma Maritime Capital.

Η θεσμική διάσταση και η σημασία του governance

Η δημιουργία ενός σύγχρονου shipping investment fund δεν αφορά μόνο την εξεύρεση κεφαλαίων και την επιλογή επενδυτικών ευκαιριών. Αφορά κυρίως τη δημιουργία ενός πλαισίου μέσα στο οποίο τα κεφάλαια μπορούν να διαχειριστούν με διαφάνεια, πειθαρχία και σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Το governance αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα για τους επενδυτές. Οι διεθνείς κεφαλαιούχοι δεν αξιολογούν μόνο την πιθανή απόδοση μιας επένδυσης. Εξετάζουν τη δομή της πλατφόρμας, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη διαχείριση κινδύνων και την ποιότητα της ενημέρωσης που λαμβάνουν.

Η δομή του Paloma Maritime Capital έχει σχεδιαστεί με στόχο να ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις, συνδυάζοντας τη ναυτιλιακή επιχειρησιακή γνώση με τη θεσμική προσέγγιση των διεθνών επενδυτικών οργανισμών. Έμφαση δίνεται στη διαφάνεια, στη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων, στο συστηματικό reporting και στην οργανωμένη αξιολόγηση των επενδυτικών αποφάσεων. Η προσέγγιση αυτή αντανακλά τη νέα πραγματικότητα στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση: η πρόσβαση σε ελκυστικά assets αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα.

Οι επενδυτές αναζητούν πλέον πλατφόρμες που συνδυάζουν εξειδικευμένη γνώση αγοράς, επαγγελματική διαχείριση και δομές ικανές να υποστηρίξουν μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Το Λουξεμβούργο ως διεθνής βάση

Η επιλογή του Λουξεμβούργου ως βάσης για το Paloma Maritime Capital εντάσσεται στη στρατηγική δημιουργίας ενός επενδυτικού οχήματος με διεθνή προσανατολισμό. Το Μεγάλο Δουκάτο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια κέντρα επενδυτικών κεφαλαίων, με ισχυρή παρουσία στον χώρο των funds, του asset management και των διασυνοριακών επενδυτικών δομών. Για επενδυτές από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, η ύπαρξη μίας αναγνωρίσιμης και θεσμικά οργανωμένης βάσης αποτελεί σημαντικό στοιχείο αξιοπιστίας. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στο Paloma να απευθυνθεί όχι μόνο σε παραδοσιακούς ναυτιλιακούς επενδυτές, αλλά και σε ένα ευρύτερο φάσμα διεθνών κεφαλαίων, όπως family offices και θεσμικούς επενδυτές που αναζητούν πρόσβαση σε εξειδικευμένα maritime assets.

Ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική ναυτιλία

Η σημασία του Paloma Maritime Capital δεν βρίσκεται μόνο στο ύψος των κεφαλαίων που φιλοδοξεί να διαχειριστεί. Βρίσκεται κυρίως στη φιλοδοξία να δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο σύνδεσης της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Η ελληνική ναυτιλία έχει αποδείξει ότι διαθέτει ανθρώπους με εξαιρετική ικανότητα διαχείρισης πλοίων, κεφαλαίων και επιχειρηματικών κύκλων. Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία δομών που θα επιτρέψουν αυτή η τεχνογνωσία να γίνει πιο εύκολα προσβάσιμη σε διεθνή κεφάλαια. Τα funds αποτελούν διεθνώς μία μορφή επενδυτικής γέφυρας μεταξύ της πραγματικής οικονομίας και των κεφαλαιαγορών. Για μία χώρα με τόσο ισχυρή ναυτιλιακή παρουσία όπως Ελλάδα, η ανάπτυξη ενός shipping fund αποτελεί φυσική εξέλιξη.

Το Paloma Maritime Capital επιχειρεί να κινηθεί ακριβώς σε αυτή τη διασταύρωση: στην ενωση της ελληνικής ναυτιλιακής παράδοσης με τη σύγχρονη διεθνή επενδυτική πρακτική. Για το εν λόγω εγχείρημα η σημασία δεν περιορίζεται μόνο στις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν αλλά στο γεγονός ότι μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για το πώς η ελληνική ναυτιλία μπορεί να προσεγγίσει μία νέα γενιά κεφαλαίων. Μία γενιά επενδυτών που δεν αναζητά μόνο αποδόσεις, αλλά πρόσβαση σε εξειδικευμένες γορές, αξιόπιστες δομές και ανθρώπους που γνωρίζουν πραγματικά τον χώρο.Γιατί στη ναυτιλία, όπως και στις αγορές κεφαλαίου, οι σημαντικότερες διαδρομές σχεδιάζονται από εκείνους που μπορούν να διακρίνουν τη νέα πορεία πριν αυτή γίνει ορατή στους υπόλοιπους.

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