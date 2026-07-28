Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov για Ελλάδα και Κύπρο

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Τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή της Coca-Cola για τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου αναλαμβάνει ο κ. Gjorgji Hristov, διαδεχόμενος τον κ. Σταύρο Μουρελάτο, ο οποίος αναλαμβάνει νέο, διευρυμένο ρόλο στην The Coca-Cola Company στην Ευρώπη.

Διαθέτοντας σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στο οικοσύστημα της Coca-Cola, καθώς και σε ηγετικές θέσεις σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπη, ο κ. Hristov είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management) από το American College Skopje.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον κλάδο των premium αλκοολούχων ποτών στη Βόρεια Μακεδονία και στη συνέχεια μετακινήθηκε στην Pivara Skopje, συνεργάτη εμφιάλωσης της Coca-Cola, στον τομέα του Marketing. Το 2011 εντάχθηκε στην The Coca-Cola Company, όπου ανέλαβε διαδοχικά ηγετικές θέσεις στους τομείς του Marketing και του Franchise στη Σερβία, μεταξύ των οποίων τη θέση του Juice Marketing Director στην Ευρώπη, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε Business Operations Director στην Ουγγαρία.

Πριν αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Hellas, ο κ. Hristov κατείχε τη θέση του General Manager για την περιοχή Adria, με ευθύνη για τις αγορές της Κροατίας, της Σλοβενίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Η εκτεταμένη διεθνής εμπειρία του, η βαθιά κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου της Coca-Cola και η αποδεδειγμένη ικανότητά του να διαμορφώνει στρατηγική, να καλλιεργεί ισχυρές συνεργασίες, να αναπτύσσει ομάδες υψηλής απόδοσης και να οδηγεί σε ισχυρά επιχειρηματικά αποτελέσματα, με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε τοπικής αγοράς, αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και των brands της στην Ελλάδα και την Κύπρο.

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