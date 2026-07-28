search
ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 13:36
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.07.2026 11:44

Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov για Ελλάδα και Κύπρο

28.07.2026 11:44
coca_cola_hristov_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή της Coca-Cola για τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου αναλαμβάνει ο κ. Gjorgji Hristov, διαδεχόμενος τον κ. Σταύρο Μουρελάτο, ο οποίος αναλαμβάνει νέο, διευρυμένο ρόλο στην The Coca-Cola Company στην Ευρώπη.

Διαθέτοντας σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στο οικοσύστημα της Coca-Cola, καθώς και σε ηγετικές θέσεις σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπη, ο κ. Hristov είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management) από το American College Skopje.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον κλάδο των premium αλκοολούχων ποτών στη Βόρεια Μακεδονία και στη συνέχεια μετακινήθηκε στην Pivara Skopje, συνεργάτη εμφιάλωσης της Coca-Cola, στον τομέα του Marketing. Το 2011 εντάχθηκε στην The Coca-Cola Company, όπου ανέλαβε διαδοχικά ηγετικές θέσεις στους τομείς του Marketing και του Franchise στη Σερβία, μεταξύ των οποίων τη θέση του Juice Marketing Director στην Ευρώπη, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε Business Operations Director στην Ουγγαρία.

Πριν αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Hellas, ο κ. Hristov κατείχε τη θέση του General Manager για την περιοχή Adria, με ευθύνη για τις αγορές της Κροατίας, της Σλοβενίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Η εκτεταμένη διεθνής εμπειρία του, η βαθιά κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου της Coca-Cola και η αποδεδειγμένη ικανότητά του να διαμορφώνει στρατηγική, να καλλιεργεί ισχυρές συνεργασίες, να αναπτύσσει ομάδες υψηλής απόδοσης και να οδηγεί σε ισχυρά επιχειρηματικά αποτελέσματα, με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε τοπικής αγοράς, αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και των brands της στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Διαβάστε επίσης:

AKTOR: Υπερκάλυψη 1,8 φορές για το διεθνές ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

Westnet: Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία το 2025 με σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και πλήρη αναστροφή του EBITDA


Αλέξανδρος Εξάρχου: «Στρατηγικό ορόσημο για τον Όμιλο AKTOR η ολοκλήρωση της ΑΜΚ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PYROSVESTIKI307
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Σουφλί

zidane
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εποχή… Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας – Παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής της ομάδας

elas-topiki-aftodioikisi-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για τοπική αυτοδιοίκηση: Προτείνουμε ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα, δείτε live

france police
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά βρέφη βρέθηκαν σε σπίτι ζευγαριού – Ήταν μέσα σε σακούλες και κουτιά

ptisi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική απευθείας πτήση από Μελβούρνη στη Τουλούζη – Η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία, κράτησε πάνω από 24 ώρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές Συντάξεις: Η «ένεση» 90 εκατ. από τους εργαζόμενους συνταξιούχους, τα πλεονάσματα και η «παγωμένη» αύξηση

kostas-laliotis
ΕΛΛΑΔΑ

O Κώστας Λαλιώτης καταγράφει ένα προσωπικό οδοιπορικό στο Άγιον Όρος - Προδημοσίευση του δοκιμίου του

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

monaxia 60+
ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα μοναξιά των 60+: Η σιωπηλή επιδημία που μεγαλώνει στην Ελλάδα - Τα άδεια χωριά, οι «Blue Zones», η... Ικαρία και οι κοινότητες ζωής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 13:36
PYROSVESTIKI307
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Σουφλί

zidane
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εποχή… Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας – Παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής της ομάδας

elas-topiki-aftodioikisi-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για τοπική αυτοδιοίκηση: Προτείνουμε ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα, δείτε live

1 / 3