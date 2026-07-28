Ιαπωνία: Σεισμός 6,8 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού – Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι

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Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο το ινστιτούτο NIED.
Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,8 βαθμοί. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου, σύμφωνα με το NHK.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το εστιακό του βάθος ήταν στα 22 χιλιόμετρα.
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