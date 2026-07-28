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28.07.2026 11:30

Άγριο ξύλο στον Πύργο – Χτύπησαν 21χρονο και του έσπασαν τα δόντια

28.07.2026 11:30
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Επίθεση από δύο νεαρούς ηλικίας 19 ετών δέχθηκε ένας 21χρονος σε κατάστημα εστίασης στην παραλία του Πύργου.

Σύμφωνα με το patrisnews.com το επεισόδιο εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εσωτερικό του καταστήματος.

Κατά την ίδια πηγή, οι δύο 19χρονοι χτύπησαν με ιδιαίτερη αγριότητα τον 21χρονο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Από τα χτυπήματα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έσπασαν δόντια του 21χρονου που τραυματίστηκε και σε διάφορα σημεία στην περιοχή του κεφαλιού.

Μετά τον ξυλοδαρμό, οι δύο νεαροί, οι οποίοι φέρονται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, αποχώρησαν από το κατάστημα και εξαφανίστηκαν.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι αιτίες της επίθεσης ενώ σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

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