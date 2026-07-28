Συναγερμός για ακατάλληλα κρέατα στην Αττική: Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι – Παράνομο εργοστάσιο και έλεγχοι σε 20 επιχειρήσεις

Takeaways by to pontiki AI Τα ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής κατέσχεσαν συνολικά 6,2 τόνους ακατάλληλων προϊόντων κρέατος μετά από επιχείρηση σε παράνομη εγκατάσταση στο Ίλιον.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η επιχείρηση στερούνταν των απαραίτητων εγκρίσεων και διακινούσε προϊόντα χωρίς νόμιμη σήμανση σε είκοσι διαφορετικά σημεία πώλησης.

Μετά από εκτεταμένη ιχνηλάτηση σε ολόκληρη την Αττική, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν και απέσυραν τα ακατάλληλα προϊόντα από την αγορά.

Τριμελείς επιτροπές εξετάζουν πλέον την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους υπεύθυνους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία για την προστασία της δημόσιας υγείας.

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Μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της Περιφέρειας Αττικής οδήγησε στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων προϊόντων κρέατος. Ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο Ίλιον και ακολούθησε ιχνηλάτηση προϊόντων που είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Αττική.

Αναλυτικότερα, στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση στον Δυτικό Τομέα και την ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις.

Πώς ξεκίνησε ο έλεγχος στο Ίλιον

Η επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ίλιον.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία της Περιφέρειας είχε διακόψει τη λειτουργία της. Ωστόσο, στον ίδιο χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, η οποία δεν διέθετε την προβλεπόμενη έγκριση για:

την επεξεργασία προϊόντων κρέατος,

την παραγωγή,

τη διακίνηση των προϊόντων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ.

Κατασχέθηκαν αρχικά 6.047 κιλά προϊόντων

Στους ψυκτικούς θαλάμους της εγκατάστασης, τα κλιμάκια της Περιφέρειας εντόπισαν και κατάσχεσαν 6.047 κιλά προϊόντων.

Τα προϊόντα κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση στην αγορά, καθώς:

δεν έφεραν νόμιμη σήμανση,

ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς.

Μετά τον αρχικό εντοπισμό, ξεκίνησε άμεσα εκτεταμένη διαδικασία ιχνηλάτησης, προκειμένου να διαπιστωθεί πού είχαν διακινηθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Ακατάλληλα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις

Από την έρευνα προέκυψε ότι ακατάλληλα σκευάσματα είχαν διακινηθεί προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική.

Το εύρημα κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής σε έξι Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και τον ΕΦΕΤ.

Οι έλεγχοι που ακολούθησαν οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, ανεβάζοντας τη συνολική ποσότητα των κατασχεμένων κρεάτων στους 6,2 τόνους.

Εξετάζεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, οι εκθέσεις κατάσχεσης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικού Τομέα έχουν καταστεί οριστικές, ανέκκλητες και εκτελεστές.

Παράλληλα, έχουν συγκροτηθεί τριμελείς επιτροπές, οι οποίες θα εξετάσουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Χαρδαλιάς: «Με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζουμε»

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας προστάτευσαν για ακόμη μία φορά τη δημόσια υγεία μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας ελέγχου.

«Αποδείξαμε ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε την άψογη ποιότητα και τις ορθές τιμές στην εορταστική αγορά. Με εντολή μου, καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, εντείνονται οι έλεγχοι στις γειτονιές της Αττικής με την υψηλότερη επισκεψιμότητα», ανέφερε.

Ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε ότι η παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών θα παραμείνει διαρκής και αυστηρή σε κάθε γειτονιά της Αττικής.

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη υπόθεση, τόνισε ότι αναδεικνύει τη σημασία της ιχνηλάτησης, καθώς ένας στοχευμένος έλεγχος αποκάλυψε μια ευρύτερη αλυσίδα διακίνησης και ενεργοποίησε τον μηχανισμό προστασίας «από την αποθήκη μέχρι το τελευταίο σημείο διάθεσης».

«Στέλνουμε προς πάσα κατεύθυνση το ξεκάθαρο μήνυμα ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζουμε – και αυτή η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Με σχέδιο, συντονισμό και αποφασιστικότητα, παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται και εφαρμόζουμε τον νόμο χωρίς εξαιρέσεις», πρόσθεσε.

Αγγελάκη: Η ιχνηλάτηση αποκάλυψε ολόκληρη τη διαδρομή

Η εντεταλμένη σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δήμητρα Αγγελάκη, δήλωσε ότι ένας έλεγχος στο Ίλιον αποκάλυψε μια ολόκληρη διαδρομή διακίνησης προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική.

Όπως επισήμανε, η προστασία της αγοράς βασίζεται στους συστηματικούς και εντατικούς ελέγχους, αλλά και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων όταν διαπιστώνονται παραβάσεις.

«Μόνο έτσι διασφαλίζουμε συνθήκες νομιμότητας στην αγορά και ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των καταναλωτών», ανέφερε.

Η κ. Αγγελάκη πρόσθεσε ότι η άμεση ιχνηλάτηση, η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και η επιμονή των ελεγκτών έβαλαν φρένο στη διακίνηση περισσότερων από 6,2 τόνων προϊόντων κρέατος, τα οποία δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Περισσότεροι από 24.000 έλεγχοι στην Αττική

Τα ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 24.136 ελέγχους.

Στο ίδιο διάστημα έχουν:

επιβληθεί πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ,

κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι ακατάλληλων και επικίνδυνων προϊόντων.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και καλύπτουν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την παραγωγή και την αποθήκευση μέχρι τη διακίνηση και τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά.

Στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, η διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των καταναλωτών.

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