search
ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 13:37
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.07.2026 11:26

Ερώτηση Αρναούτογλου σε Κομισιόν: Να ελεγχθούν πιθανά καρτέλ στα ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ

28.07.2026 11:26
sakis arnaoutoglou epitropi 2026

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τον έλεγχο πιθανών καρτέλ, συντονισμένων πρακτικών και στρεβλώσεων στην ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Με ερώτησή του προς την Κομισιόν επισημαίνει ότι οι τιμές βασικών τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών αυξάνονται σε πολλά κράτη-μέλη, χωρίς οι παραγωγοί να λαμβάνουν αντίστοιχα υψηλότερες τιμές για τα προϊόντα τους.

Όπως τονίζει, η μεγάλη διαφορά μεταξύ της τιμής παραγωγού και της τελικής τιμής στο ράφι δημιουργεί ανησυχίες για υπερβολικά περιθώρια κέρδους, περιορισμένο ανταγωνισμό και στρεβλώσεις στην αλυσίδα αξίας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά να εξεταστούν:

  • πιθανές συμπεριφορές καρτέλ,
  • έμμεση εναρμόνιση τιμών,
  • εδαφικοί περιορισμοί εφοδιασμού,
  • πρακτικές πολυεθνικών ομίλων,
  • η συγκέντρωση στην αγορά τροφίμων.

Παράλληλα, ζητά την ενίσχυση των ευρωπαϊκών μηχανισμών παρακολούθησης τιμών και περιθωρίων κέρδους στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

«Δεν είναι δυνατόν οι παραγωγοί να πιέζονται, οι καταναλωτές να πληρώνουν όλο και ακριβότερα και κανείς να μην ελέγχει επαρκώς τι συμβαίνει ενδιάμεσα», δήλωσε.

Ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά ευρωπαϊκό, καθώς μικρότερες αγορές, όπως η Ελλάδα, συχνά αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές.

«Η μάχη κατά της ακρίβειας περνά μέσα από τη διαφάνεια, τον πραγματικό ανταγωνισμό και τον έλεγχο της αισχροκέρδειας», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Η Κίμπερλι και τα εγκαίνια στη Μύκονο

Η βιντεοκλήση Μητσοτάκη στον Νόλαν για την «Οδύσσεια» και το «ευχαριστώ» του πρωθυπουργού

ΚΕΕΛΠΝΟ: Κλιμακώνεται η κόντρα Γεωργιάδη – Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι, έρχονται δικαστήρια» – «Ομολόγησες κατάχρηση εξουσίας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PYROSVESTIKI307
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Σουφλί

zidane
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εποχή… Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας – Παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής της ομάδας

elas-topiki-aftodioikisi-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για τοπική αυτοδιοίκηση: Προτείνουμε ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα, δείτε live

france police
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά βρέφη βρέθηκαν σε σπίτι ζευγαριού – Ήταν μέσα σε σακούλες και κουτιά

ptisi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική απευθείας πτήση από Μελβούρνη στη Τουλούζη – Η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία, κράτησε πάνω από 24 ώρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές Συντάξεις: Η «ένεση» 90 εκατ. από τους εργαζόμενους συνταξιούχους, τα πλεονάσματα και η «παγωμένη» αύξηση

kostas-laliotis
ΕΛΛΑΔΑ

O Κώστας Λαλιώτης καταγράφει ένα προσωπικό οδοιπορικό στο Άγιον Όρος - Προδημοσίευση του δοκιμίου του

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

monaxia 60+
ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα μοναξιά των 60+: Η σιωπηλή επιδημία που μεγαλώνει στην Ελλάδα - Τα άδεια χωριά, οι «Blue Zones», η... Ικαρία και οι κοινότητες ζωής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 13:36
PYROSVESTIKI307
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Σουφλί

zidane
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εποχή… Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας – Παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής της ομάδας

elas-topiki-aftodioikisi-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για τοπική αυτοδιοίκηση: Προτείνουμε ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα, δείτε live

1 / 3