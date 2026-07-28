Ερώτηση Αρναούτογλου σε Κομισιόν: Να ελεγχθούν πιθανά καρτέλ στα ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ

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Τον έλεγχο πιθανών καρτέλ, συντονισμένων πρακτικών και στρεβλώσεων στην ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Με ερώτησή του προς την Κομισιόν επισημαίνει ότι οι τιμές βασικών τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών αυξάνονται σε πολλά κράτη-μέλη, χωρίς οι παραγωγοί να λαμβάνουν αντίστοιχα υψηλότερες τιμές για τα προϊόντα τους.

Όπως τονίζει, η μεγάλη διαφορά μεταξύ της τιμής παραγωγού και της τελικής τιμής στο ράφι δημιουργεί ανησυχίες για υπερβολικά περιθώρια κέρδους, περιορισμένο ανταγωνισμό και στρεβλώσεις στην αλυσίδα αξίας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά να εξεταστούν:

πιθανές συμπεριφορές καρτέλ,

έμμεση εναρμόνιση τιμών,

εδαφικοί περιορισμοί εφοδιασμού,

πρακτικές πολυεθνικών ομίλων,

η συγκέντρωση στην αγορά τροφίμων.

Παράλληλα, ζητά την ενίσχυση των ευρωπαϊκών μηχανισμών παρακολούθησης τιμών και περιθωρίων κέρδους στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

«Δεν είναι δυνατόν οι παραγωγοί να πιέζονται, οι καταναλωτές να πληρώνουν όλο και ακριβότερα και κανείς να μην ελέγχει επαρκώς τι συμβαίνει ενδιάμεσα», δήλωσε.

Ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά ευρωπαϊκό, καθώς μικρότερες αγορές, όπως η Ελλάδα, συχνά αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές.

«Η μάχη κατά της ακρίβειας περνά μέσα από τη διαφάνεια, τον πραγματικό ανταγωνισμό και τον έλεγχο της αισχροκέρδειας», κατέληξε.

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