ΚΕΕΛΠΝΟ: Κλιμακώνεται η κόντρα Γεωργιάδη – Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι, έρχονται δικαστήρια» – «Ομολόγησες κατάχρηση εξουσίας»

Takeaways by to pontiki AI Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε την απευθείας ανάθεση ύψους 71.920 ευρώ από τον ΕΟΔΥ στον προσωπικό δικηγόρο του Σταμάτη Πουλή.

Ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για σύγκρουση συμφερόντων, υπογραμμίζοντας τη σχέση του δικηγόρου με το πρώην στέλεχος του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ο υπουργός Υγείας απέρριψε τις κατηγορίες, επικαλούμενος πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για κακουργηματική απιστία κατά τη θητεία του Παύλου Πολάκη.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η πρόσληψη του δικηγόρου αποσκοπεί στην ανάκτηση χρημάτων του Δημοσίου μέσω δικαστικών διεκδικήσεων.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε πως δεν φέρει ευθύνη για τα εν λόγω πορίσματα και κατηγόρησε τον υπουργό για κατάχρηση εξουσίας.

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Νέα επεισόδια στην κόντρα ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η καταγγελία του βουλευτή Χανίων ότι ο δικηγόρος του Σταμάτη Πουλή, στελέχους του πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ, έλαβε κλειστή ανάθεση 71.920 ευρώ από τον ΕΟΔΥ.

Ο υπουργός Υγείας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενος δύο πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το ΚΕΕΛΠΝΟ. Το πρώτο αφορά κακουργηματική απιστία ύψους 6.500.000 € που αφορά γνωστή εταιρεία φύλαξης και το δεύτερο την κακουργηματική απιστία δικηγόρων, ύψους 200.000 € η οποία όπως λέει, διαβιβάστηκε στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.







Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη





«Τολμάει και μιλάει ο @pavpol2222 σε μένα για τους δικηγόρους του ΕΟΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ; Είμαστε με τα καλά μας;

Αν δεν το ξέρεις Παύλο μου, για τη θητεία σου ως Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας έχει ήδη συνταχθεί πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για το τότε ΚΕΕΛΠΝΟ και την διοίκηση που είχες διορίσει, αναφορικά με κακουργηματική απιστία δικηγόρων, ύψους 200.000 € και διαβιβάστηκε στην εισαγγελία για τα περαιτέρω. Βέβαια τότε το ΚΕΕΛΠΝΟ πλήρωνε ως δικηγόρους του μέχρι και τους συνηγόρους των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη και των Πυρήνων της Φωτιάς….

Εμείς προσλάβαμε πράγματι τον κ. Αθανασόπουλο, ο οποίος ως δικηγόρος σε κέρδισε σε όλα τα Δικαστήρια με τον @stamatispoulis και γνωρίζει εξαιρετικά καλά όλες σου τις παρανομίες στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Για αυτές τις παρανομίες, που αφορούν στην περίοδο που ήσουν Αναπληρωτής Υπουργός και για τις οποίες ήδη συντάχθηκαν πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπως πχ για την κακουργηματική απιστία ύψους 6.500.000 € για τη γνωστή ευνοούμενη εταιρεία φύλαξης….τον προσλάβαμε….

Προφανώς θα προτιμούσες δικηγόρος του ΕΟΔΥ να ήταν ο κύριος Απατσίδης, ώστε να νιώθεις ασφαλής….

Παύλο μου καλά και κάνεις και φοβάσαι…..και εγώ στη θέση σου, αν είχα κάνει όσα έκανες εσύ, υποδυόμενος και τον αδέκαστο θα φοβόμουν….κράτα το εξής, σε όσα δικαστήρια βρεθήκαμε αντιμέτωποι, εγώ κέρδισα εσύ έχασες. Τώρα τα πορίσματα ολοκληρώθηκαν, θα ξεκινήσουν αναγκαστικά τα προβλεπόμενα εκ του νόμου για να ανακτήσει το Δημόσιο όσα έχασε από τις πράξεις σου. Και ο δικηγόρος του Δημοσίου θα είναι αυτός που σε έχει ήδη κερδίσει σε όλα και σε ξέρει και εσένα και όλους όσους τα στήνατε καλά. Θυμάμαι κάποτε κάτι «τικ τακ» που μου έγραφες….

Υγ. Το μόνον για το οποίο λυπούμαι είναι ότι θα χρειαστούν κάποιοι μήνες για να γίνουν όλα σωστά και όταν θα αρχίσουν τα δικαστήρια δεν θα είσαι και βουλευτής να σε βλέπω από κοντά….».

Πολάκης: «Αδιευκρίνιστε λαδέμπορα ομολόγησες κατάχρηση εξουσίας»

Ο Παύλος Πολάκης σήκωσε το γάντι και σε ανάρτηση- απάντηση στον υπουργό Υγείας τόνισε ότι δεν φοβάται, καθώς δεν τον έχει κερδίσει ποτέ σε κάποιο δικαστήριο, ενώ ανέφερε ότι ο κ. Γεωργιάδης, ουσιαστικά ομολόγησε κατάχρηση εξουσίας όταν παραδέχθηκε ότι αυτός προσέλαβε δικηγόρο στον ΕΟΔΥ, που είναι οργανισμός με ΔΣ και αυτοδιοίκητο. Ξεκαθαρίζει επίσης, ότι το πόρισμα της ΕΑΔ του 2020 δεν του καταλογίζει καμία ευθύνη.

Πολάκης: Σύγκρουση συμφερόντων από την απευθείας ανάθεση στον δικηγόρου του Πουλή

Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε την απευθείας ανάθεση στον προσωπικό δικηγόρο του Σταμάτη Πουλή,του πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ και νυν συμβούλου του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, από το βήμα της Βουλής, αλλά και με μηνυτήριες αναφορές του στις αρμόδιες αρχές.

Σε δημόσια ανάρτησή του, ο βουλευτής Χανίων υπογραμμίζει πως η κλειστή ανάθεση στο γραφείο του δικηγόρου εγείρει «σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και σύγκρουσης συμφερόντων», ο ΕΟΔΥ ανέθεσε υπηρεσίες ποινικού δικαίου, «ύψους 71.920 ευρώ, στη δικηγορική εταιρεία Αλέξιος Αθανασόπουλος και Συνεργάτες».

Σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη «ο κ. Αθανασόπουλος είναι ο προσωπικός δικηγόρος του Σ. Πουλή και της συζύγου του, Ανδρονίκης Θεοφιλάτου, στις ποινικές δίκες τους για υποθέσεις του πρ. ΚΕΕΛΠΝΟ. Ο Σ. Πουλής είναι πρώην στέλεχος του ΚΕΕΛΠΝΟ και σημερινός ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

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