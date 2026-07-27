Τραγωδία στην Κεφαλονιά: 30χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του, ρίχνοντας το αυτοκίνητό του σε χαράδρα

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Τέλος στη ζωή του έβαλε 30χρονος στην Κεφαλονιά, ρίχνοντας το αμάξι του σε χαράδρα.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα (27/7) γύρω στις 16.00. Ο 30χρονος έβγαλε το αμάξι του εκτός πορείας και το έριξε σε χαράδρα στην περιοχή του Χάρακα. Δυνάμεις της πυροσβεστικής ανέσυραν τη σορό από το αυτοκίνητο.

Ο 30χρονος πριν βάλει τέλος στη ζωή του δημοσίευσε στα social media πως η διαδρομή του έχει πλέον τελειώσει.

«Όταν δείτε αυτό το μήνυμα θα έχω ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο. Μια συμβουλή θέλω να δώσω: όταν έχετε ένα πρόβλημα, να ζητάτε βοήθεια. Να αγαπάτε όσους σας στέκονται και να τους φροντίζετε. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους και να μην κρατάτε τίποτα. Δυστυχώς, εγώ δεν μπόρεσα να τα κάνω αυτά. Τέλος διαδρομής για μένα. Rest in Peace», έγραψε.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός αυτόχειρας ήταν πατέρας δύο παιδιών.

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