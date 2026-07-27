Γερμανία: Εσωκομματική γκρίνια για τον μίνι ανασχηματισμό του Μερτς σε κυβέρνηση και κόμμα – Έφαγε… πόρτα από βουλευτές του CDU  

Takeaways by to pontiki AI Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε τον Στέφεν Μπίλγκερ ως νέο υπουργό Μεταφορών, ολοκληρώνοντας τον ανασχηματισμό εν μέσω έντονης εσωκομματικής δυσαρέσκειας.

Η απομάκρυνση του Πάτρικ Σνίντερ προκάλεσε αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα του CDU στη Ρηνανία-Παλατινάτο, η οποία ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον καγκελάριο.

Ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε τη λύπη του για την κατάσταση, επιδιώκοντας να εξομαλύνει τις σχέσεις του με τα στελέχη του κόμματος.

Παράλληλα, ασκήθηκε κριτική για τους χειρισμούς του καγκελάριου σχετικά με την αποχώρηση της υφυπουργού Υγείας Κριστιάνε Σνεντερλάιν από το κυβερνητικό σχήμα.

Η ηγεσία του CDU εστιάζει πλέον στη διασφάλιση της συνοχής των βουλευτών ενόψει της επικείμενης ψηφοφορίας για τον νέο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.

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Σε ιδιαίτερα δυσμενές εσωκομματικό κλίμα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε την Δευτέρα τις επιλογές του για τη στελέχωση του υπουργείου Μεταφορών και της θέσης του γενικού γραμματέα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), ολοκληρώνοντας έτσι τον «μίνι-ανασχηματισμό» σε κυβέρνηση και κόμμα.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Πάτρικ Σνίντερ, η φήμη για την αποχώρηση του οποίου από το υπουργείο Μεταφορών είχε ήδη διαρρεύσει το πρωί της Παρασκευής, ζήτησε με επίσημη δήλωσή του «να απολυθεί, επιτέλους» από την κυβέρνηση και να τερματιστεί η «αναξιοπρεπής κατάσταση» της εκκρεμότητας. Ενώ ο ίδιος είχε μάλιστα στείλει ευχαριστήριο μήνυμα στους συνεργάτες του, ο καγκελάριος δεν ανακοίνωσε τον νέο υπουργό, καθώς η αρχική του επιλογή, ο Φριτς Γκύντσλερ, αρνήθηκε την τελευταία στιγμή τον διορισμό. Η BILD μάλιστα έκανε λόγο για «ντροπιαστική» κατάσταση, καθώς ο υποψήφιος υπουργός απέρριψε την πρόταση με μήνυμα στις 4:00 πμ, αλλά και για αναβρασμό στην κοινοβουλευτική ομάδα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Bundestag.

Σήμερα ο Φρίντριχ Μερτς, o οποίος ανακοίνωσε ως νέο υπουργό Μεταφορών τον έως τώρα διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας Στέφεν Μπίλγκερ, έλαβε επιστολή από την κοινοβουλευτική ομάδα του CDU στη Ρηνανία-Παλατινάτο, με την οποία του ανακοινώνεται η ακύρωση της προγραμματισμένης για τις 9-11 Σεπτεμβρίου συνάντησης των βουλευτών μαζί του στο Βερολίνο. «Κατά την άποψή μας, μια προσωπική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU της Ρηνανίας-Παλατινάτου και εσάς απαιτεί ένα ελάχιστο επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, το οποίο δυστυχώς απουσιάζει στην τρέχουσα κατάσταση (…) Το CDU της Ρηνανίας-Παλατινάτου έχει υποστηρίξει πιστά το έργο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και ιδιαίτερα το δικό σας, ακόμη και σε πολιτικά δύσκολες για εμάς εποχές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο Πάτρικ Σνίντερ δεν μπορεί να γίνει κατανοητός στην κοινοβουλευτική μας ομάδα και σε εμένα προσωπικά», αναφέρει στην επιστολή ο επικεφαλής της ΚΟ, Κρίστοφ Γκενς.

Σε απολογητικό τόνο, ο κ. Μερτς εξέφρασε τη λύπη του για την «παρατεταμένη εκκρεμότητα» στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης του υπουργού Μεταφορών της Γερμανίας, αλλά και την πεποίθηση ότι θα καταφέρει να εξομαλύνει τη σχέση του με την οργάνωση της Ρηνανίας-Παλατινάτου. «Προσωπικά λυπάμαι βαθιά για την κατάσταση που προέκυψε (…) Υποθέτω ότι τα πράγματα θα έχουν ηρεμήσει κάπως μέχρι τον Σεπτέμβριο και ότι φυσικά θα συναντήσω τότε τους βουλευτές. Αυτήν τη στιγμή υπάρχει μια κατανοητή αναταραχή εντός της οργάνωσης, αλλά θα δώσω περαιτέρω εξηγήσεις», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε προφανώς περισσότερο και από το γεγονός ότι Πρωθυπουργός της Ρηνανίας – Παλατινάτου εδώ και λίγους μήνες και αρχηγός του CDU στο κρατίδιο δεν είναι άλλος από τον Γκόρντον Σνίντερ, αδελφό του Πάτρικ Σνίντερ. Ο Γκόρντον Σνίντερ έχει έως τώρα αποφύγει να τοποθετηθεί ευθέως, ωστόσο προχθές κοινοποίησε ανάρτηση του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων της Άγγελα Μέρκελ, Πέτερ Αλτμάιερ, ο οποίος έγραφε ότι η μεταχείριση του Πάτρικ Σνίντερ τον άφηνε άφωνο και θυμωμένο.

Σε αυτό το κλίμα την Τετάρτη θα διεξαχθεί και η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) στην Bundestag μετά την παραίτηση του Γενς Σπαν, με υποψήφιο τον στενό συνεργάτη του καγκελάριου Τόρστεν Φράι. Οι προσπάθειες του ίδιου του κ. Μερτς και της ηγετικής ομάδας του CDU επικεντρώνονται πλέον στην όσο το δυνατόν πιο συμπαγή συμπεριφορά των βουλευτών του στην κάλπη.

Κριτική για τους χειρισμούς του Φρίντριχ Μερτς ήρθε όμως και από τον επικεφαλής του CDU στη Βάδη-Βυρτεμβέργη Μανουέλ Χάγκελ, ο οποίος δήλωσε ότι «είναι προφανές ότι δεν θα κερδίσουμε κανένα βραβείο επικοινωνίας τις τελευταίες εβδομάδες», αλλά και από τον πρωθυπουργό της Σαξονίας Μίχαελ Κρέτσμερ που δήλωσε ότι δεν κατανοεί γιατί έπρεπε να φύγει η υφυπουργός Υγείας Κριστιάνε Σνεντερλάιν. Η κυρία Σνεντερλάιν, η οποία προέρχεται από την Σαξονία, ήταν, σύμφωνα με τον κ. Κρέτσμερ, «το πιο επιτυχημένο μέλος του υπουργικού συμβουλίου». Τη δυσαρέσκειά του για την αποχώρηση από το υπουργείο Υγείας εξέφρασε δημοσίως και ο δεύτερος υφυπουργός Υγείας Τίνο Ζόργκε, ο οποίος δήλωσε τόσο ότι επιθυμούσε να παραμείνει στο υπουργείο, όσο και ότι ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι ο καγκελάριος ανακοίνωσε την απόφασή του πρώτα στα κομματικά όργανα και στα ΜΜΕ και μετά στον ίδιο. «Υποθέτω αυτό παραμένει θέμα στιλ», δήλωσε δηκτικά.

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