Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Μόνιμη δοκιμασία για τους ταξιδιώτες, με καθυστερήσεις που αγγίζουν τις δύο ώρες

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Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας, καθώς οι μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις έχουν πλέον «καθιερωθεί». Το πρόβλημα αφορά τόσο τις αναχωρήσεις, όσο και τις αφίξεις, με την αυξημένη επιβατική κίνηση να επιβαρύνει περαιτέρω τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Οι δυνατότητες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στον ελληνικό χώρο παραμένουν συγκεκριμένες, με συνέπεια, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, οι καθυστερήσεις να μην έχουν περιοριστεί σε ικανοποιητικό βαθμό.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εικόνα που κατεγράφη από τις 18:00 έως τις 20:00 τη Δευτέρα, 27/7, όταν καμία πτήση δεν αναχώρησε στην προγραμματισμένη ώρα. Η μικρότερη αναμονή έφτασε τα 15 λεπτά, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιβάτες χρειάστηκε να περιμένουν περίπου μία ώρα πριν από την απογείωση.

Σε κάποιες πτήσεις η αναμονή ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πτήσης με προορισμό τη Χάιφα, η οποία ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 18:05, όμως τελικά οι επιβάτες παρέμειναν σε αναμονή έως τις 19:52.

Ανάλογη κατάσταση παρατηρείται και στις αφίξεις, καθώς οι καθυστερημένες αναχωρήσεις από την Αθήνα προκαλούν αντίστοιχες χρονικές μετατοπίσεις στα προγράμματα επιστροφής των αεροσκαφών. Την ίδια στιγμή, λόγω της κατάστασης, στους χώρους αναχωρήσεων του αεροδρομίου επικρατεί έντονος συνωστισμός.

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