Δόμηση εκτός σχεδίου για λίγους – Ελ Ντοράντο για μεγάλες επενδύσεις χιλιάδες μικροί οικισμοί

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Για μια ακόμα φορά η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ επιλέγει να δώσει εκτάσεις εκτός σχεδίου βορά σε μεγάλες τουριστικές επενδύσεις ενώ την ίδια ώρα κόβει τη δόμηση στα 4 στρέμματα για τους μικροιδιοκτήτες και απαιτεί με το Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού από 8 έως 16 στρέμματα.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ με τον τρόπο αυτό κάνει απόλυτα σαφές στους πολίτες ότι η εκτός σχεδίου δόμηση είναι για λίγους και ισχυρούς. Είναι το νέο Ελ Ντοράντο αποκλειστικά για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις.

Το νέο χτύπημα έχει να κάνει με τις αποφάσεις του ΥΠΕΝ για τους μικρούς και εγκαταλελειμμένους οικισμούς της χώρας. Με πρόσχημα την αναγέννησή τους, την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης και την εγκατάλειψη της υπαίθρου, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, επέλεξε την ανάπτυξη τουριστικών μονάδων, κατοικιών και εμπορικών κέντρων πέριξ των μικρών οικισμών και σε έκταση 50 έως 200 στρεμμάτων.

Ένα ακόμα στοιχείο που καταδεικνύει την μενταλιτέ του ΥΠΕΝ και την αλλεργία που έχει στη δημόσια και κοινωνική διαβούλευση είναι και το γεγονός ότι μια τόσο μεγάλη αλλαγή στην εκτός σχεδίου δόμηση όλων των ορεινών και νησιωτικών μικρών οικισμών, εντάχθηκε σε άσχετο νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου για την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ και δόθηκε δυνατότητα διαβούλευσης μόνον για δέκα ημέρες.

Εκτός σχεδίου δόμηση μόνο για πολυτελή resorts και gated villages

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του ΥΠΕΝ με την ψήφιση του νόμου σε όλους τους οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί εγκαταλελειμμένοι ή φθίνοντες. με πληθυσμό κάτω των 150 κατοίκων, δίνεται η δυνατότητα για ιδιωτική πολεοδόμηση σε έκταση 50 έως 200 στρεμμάτων για τουριστικές επενδύσεις, βίλες, εμπορικά κέντρα.

Οι προβλέψεις του ΥΠΕΝ μπορούν να εφαρμοστούν σε 1.300 δημοτικές κοινότητες με 7.500 μικρούς οικισμούς.

Με ανάρτησή του ο καθηγητής Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ, Νίκος Μπελαβίλας, επέκρινε δριμύτατα την επιλογή του ΥΠΕΝ, επισημαίνοντας ότι «με βάση τη λογική του σχεδίου, σε καθεμία από αυτές τις περιοχές, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός των ορίων των υφιστάμενων ή ανενεργών οικισμών, θα μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο πολεοδομικό συγκρότημα έκτασης από 50 έως 200 στρέμματα, μέσω συνοπτικών διαδικασιών».

Η συγκεκριμένη ρύθμιση, επισημαίνει ο καθηγητής του ΕΜΠ, δεν αποσκοπεί στην αξιοποίηση των ίδιων των οικισμών, αλλά ουσιαστικά επιτρέπει τη δόμηση εκτός των ορίων τους, παρακάμπτοντας ευθέως τους περιορισμούς που έχει επανειλημμένα θέσει η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο Νίκος Μπελαβίλας σημειώνει ακόμα ότι οι προβλέψεις για τη δόμηση περιοχών εκτός σχεδίου σε όλους τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς οικισμούς δεν αφορά τους πολίτες που έχουν μικρές ιδιοκτησίες.

«Και όταν μιλάμε για δόμηση, δεν εννοούμε τη σημερινή διάσπαρτη “λαϊκή” εκτός σχεδίου δόμηση ή μεμονωμένες επαύλεις, αλλά οργανωμένα τουριστικά συγκροτήματα, πολυτελή resorts και gated villages, σχεδιασμένα για κάθε “Χρυσή Βίζα” ή για ολιγάρχες της Ανατολής».

Μάλιστα, επισημαίνει ότι η ρύθμιση αφορά, περίπου, το 27% των νησιωτικών και ορεινών οικισμών της χώρας, είτε είναι παραδοσιακοί είτε όχι, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι προϋφιστάμενοι του 1923 και βρίσκονται σε περιοχές με περιορισμένη ή ακόμη και μηδενική ανθρωπογενή επιβάρυνση.

Η επίκληση της «αναβάθμισης οικισμών» λειτουργεί ουσιαστικά ως προσχηματική αιτιολόγηση, προκειμένου να παρακαμφθούν οι πάγιες συνταγματικές επιφυλάξεις απέναντι στη θέσπιση όρων δόμησης σε παρθένες εκτός σχεδίου εκτάσεις, σημειώνει ο καθηγητής του ΕΜΠ.

ΣΕΧΟΠ: Συγκέντρωση εκτός σχεδίου γης για ικανοποίηση ιδιωτικών φορέων

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών επεφύλαξε ιδιαίτερη σκληρή κριτική στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νομοσχεδίου για την επέλαση μεγάλων τουριστικών επενδύσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές σε χιλιάδες μικρούς οικισμούς.

Όπως σημειώνει, το ΥΠΕΝ συνεχίζει την ίδια πολιτική προώθησης της συγκέντρωσης της γης και δημιουργίας προϋποθέσεων για την εκμετάλλευσή της από επενδύσεις μεγαλύτερης κλίμακας κεφαλαίου, καθώς και για την ικανοποίηση ομάδων πίεσης (συνεταιρισμών και άλλων ιδιωτικών φορέων).

Σύμφωνα με τον ΣΕΠΟΧ, δρομολογείται πλήρης αλλοίωση της κλίμακας και του χαρακτήρα του δομημένου περιβάλλοντος, αλλά και της περιβάλλουσας ζώνης με το να επιτρέπει νέες μεγάλες αναπτύξεις με νέες χρήσεις και όρους δόμησης μέσω ιδιωτικής πολεοδόμησης.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η αναβίωση εγκαταλελειμμένων ή φθινόντων οικισμών είναι αναγκαία και επιθυμητή, αλλά οι προωθούμενες πολιτικές δεν μπορεί να αντιμετωπίζουν τους μικρούς οικισμούς «ως πρόσθετο πεδίο κερδοσκοπίας για την οικιστική και τουριστική ανάπτυξη και τον κλάδο της οικοδομής».

Τι λέει το ΥΠΕΝ

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ που επιμένει στη ρύθμιση, ισχυρίζεται ότι «η αναζωογόνηση των οικισμών, μέσω οργανωμένων επεκτάσεων που συνδέονται άμεσα με τον υφιστάμενο εγκαταλελειμμένο οικισμό, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για την επανενεργοποίηση του οικιστικού του αποθέματος».

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι πρόκειται για μορφή σχεδιασμού που απαιτεί η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς οι ρυθμίσεις μεταφέρουν κάθε νέα ανάπτυξη από το καθεστώς της διάσπαρτης εκτός σχεδίου δόμησης σε οργανωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό με Προεδρικό Διάταγμα.

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένες οικοδομικές άδειες εκτός σχεδίου, αλλά για ανάπτυξη που μπορεί να προχωρήσει μόνο μετά από ολοκληρωμένο και ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό», είναι το επιχείρημα του ΥΠΕΝ που ισχυρίζεται ότι οι διατάξεις δεν διευρύνουν τη δυνατότητα δόμησης, τη ρυθμίζουν μέσα από οργανωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη πολεοδόμηση, μέσω ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού και αυστηρών περιβαλλοντικών και θεσμικών εγγυήσεων.

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