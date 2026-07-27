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27.07.2026 12:00

Έξαλλη η Katy Perry με τον Λευκό Οίκο – Χρησιμοποίησαν το «Firework» σε βίντεο με στρατιωτικές επιθέσεις

27.07.2026 12:00
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Την έντονη αντίδραση της Κέιτι Πέρι προκάλεσε η χρήση του τραγουδιού της «Firework» από τον Λευκό Οίκο σε βίντεο με πλάνα που προβάλουν αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian, το βίντεο δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο TikTok και δείχνει, μεταξύ άλλων, πύραυλο να πλήττει ιρανικό πολεμικό πλοίο, ενώ στο υπόβαθρο ακούγεται η μεγάλη επιτυχία της Αμερικανίδας τραγουδίστριας.

@whitehouse

Iran has been warned. 🎆

♬ original sound – The White House

Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη φράση «Το Ιράν έχει προειδοποιηθεί» και συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές.

Η Πέρι απάντησε με μια δήλωση στο X επικρίνοντας αυτό που χαρακτήρισε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τραγουδιού.

«Είμαι βαθιά απογοητευμένη και θυμωμένη που βλέπω το “Firework” να χρησιμοποιείται στον λογαριασμό TikTok του Λευκού Οίκου ως υποστηρικτικό κομμάτι για βίντεο στρατιωτικών επιθέσεω. Δεν το ενέκρινα αυτό, δεν μου ζητήθηκε και δεν το ανέχομαι καθόλου. Έγραψα αυτό το τραγούδι για να είναι ένας ύμνος ελπίδας, θεραπείας και εσωτερικής δύναμης για ανθρώπους που περνούν τις πιο σκοτεινές προσωπικές τους στιγμές. Το να βλέπεις ένα μήνυμα αυτοεκτίμησης και ανύψωσης να χρησιμοποιείται ως όπλο για να υποστηρίζεται η καταστροφή και η βία αποτελεί πλήρη παραβίαση όλων όσων αντιπροσωπεύει το τραγούδι μου. Η μουσική μου είναι για να φέρνω τους ανθρώπους κοντά, όχι για να γιορτάζω τον πόλεμο» τόνισε.

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