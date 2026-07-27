Ο Θοδωρής Φέρρης μέθυσε σε συναυλία του – «Δεν σκότωσα και κανέναν, μη με διαλύσετε» (Videos)

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Σε μια αμήχανη στιγμή βρέθηκε τόσο ο Θοδωρής Φέρρης όσο και το κοινό του όταν ο τραγουδιστής παραδέχτηκε -κατά τη διάρκεια συναυλίας του στα Χανιά- ότι είχε μεθύσει.

Εμφανώς επηρεασμένος από το αλκοόλ, ο καλλιτέχνης ζήτησε, μάλιστα, από τους χρήστες του TikTok να μην τον «διαλύσουν», δηλώνοντας ότι δεν έκανε κάτι τραγικό, αλλά «ό,τι πιο αναμενόμενο»…

«Είμαι γ@@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικής στο TikTok, μην με διαλύσετε» είπε αρχικά.

«Μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, μέθυσα. Πού είναι το περίεργο; Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα, ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν» ανέφερε, στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τη δυσκολία που αντιμετώπισε να συνεχίσει την ερμηνεία των τραγουδιών του.

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