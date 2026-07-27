Ο Θοδωρής Φέρρης μέθυσε σε συναυλία του – «Δεν σκότωσα και κανέναν, μη με διαλύσετε» (Videos)

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Σε μια αμήχανη στιγμή βρέθηκε τόσο ο Θοδωρής Φέρρης όσο και το κοινό του όταν ο τραγουδιστής παραδέχτηκε -κατά τη διάρκεια συναυλίας του στα Χανιά- ότι είχε μεθύσει.
Εμφανώς επηρεασμένος από το αλκοόλ, ο καλλιτέχνης ζήτησε, μάλιστα, από τους χρήστες του TikTok να μην τον «διαλύσουν», δηλώνοντας ότι δεν έκανε κάτι τραγικό, αλλά «ό,τι πιο αναμενόμενο»…
«Είμαι γ@@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικής στο TikTok, μην με διαλύσετε» είπε αρχικά.
@ektoras92 ♬ πρωτότυπος ήχος – Ektoras
«Μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, μέθυσα. Πού είναι το περίεργο; Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα, ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν» ανέφερε, στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τη δυσκολία που αντιμετώπισε να συνεχίσει την ερμηνεία των τραγουδιών του.
@ektoras92♬ πρωτότυπος ήχος – Ektoras
@zooula_geo Οταν ο Φερρης έρχεται Χανιά και ξεκινάνε τα κεράσματα και οι κούπες 😆 Υπέροχος 🤍 #viral #fy #ferris #φερρης #ferristhodoris @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος – Z O O U L A 🤍
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