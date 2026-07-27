Σταμάτης Κραουνάκης: «Είμαστε όλοι ζητιάνοι μιας τυχαίας στιγμής»

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Για τη μουσική, το θέατρο, τις δύσκολες στιγμές που τον σημάδεψαν αλλά και για την απομόνωση που έγινε δημιουργία μίλησε ο Σταμάτης Κραουνάκης

Σε συνέντευξή του στο ένθετο Real life, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου, ο μουσικοσυνθέτης αποκάλυψε πώς και πότε πήρε έμπνευση για αυτό το νέο του εγχείρημα.

«Την ώρα που ξεκίνησε η καραντίνα, άρχισα να γράφω το “Μικρό Μοναστηράκι”, του οποίου τον τίτλο βρήκα αργότερα. Το “Μικρό Μοναστηράκι” απηχεί το γεγονός ότι ήμουν ένας άνθρωπος μόνος, κλεισμένος τότε σε ένα διαμέρισμα. Θέλω να πω ότι δεν κάθισα ήσυχος στην καραντίνα. Είμαι ένας άνθρωπος, γενικά, που βλέπει το καλό. Δεν βλέπω την καταστροφή. Και στην καταστροφή θα δω ποιος θα πετάξει το σωσίβιο» τόνισε.

Όπως επισημαίνει, το «Μικρό Μοναστηράκι», για τον ίδιο λογίζεται ως μια κατάθεση ψυχής, μια συλλογή μικρών ιστοριών που συνδυάζουν χιούμορ, ποίηση, μουσική, μνήμη και συγκίνηση.

Θέλησε, μάλιστα, να προσθέσει ένα ξεχωριστό QR Code, μέσα από το οποίο μπορεί κανείς να ακούσει μια ειδικά επιλεγμένη μουσική λίστα με έξι ορχηστρικά κομμάτια και το τραγούδι «Ζητιάνος» που -όπως λέει ο ίδιος- εκφράζει τη σκέψη πως «είμαστε όλοι ζητιάνοι μιας τυχαίας στιγμής».

Σημειώνεται ότι παράλληλα με την έκδοση του βιβλίου, ο δημιουργός συνεχίζει αδιάκοπα τη θεατρική του διαδρομή, καθώς μετά τη μεγάλη επιτυχία της «Λυσιστράτης», προγραμματίζονται επαναληπτικές παραστάσεις τον Οκτώβριο, πιθανότατα στο θέατρο «Ολύμπια».

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