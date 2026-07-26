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26.07.2026 15:15

Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Από το Κρανίδι Αργολίδας στις Σπέτσες (Video)

26.07.2026 15:15
justin hailey spetses (1)

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Μακριά από τις απαιτήσεις της διεθνούς showbiz και με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι, ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα, έχοντας στο πλευρό τους τον γιο τους, Τζακ Μπλουζ.

Το διάσημο ζευγάρι τις προηγούμενες μέρες είχε επιλέξει την Αργολίδα για τις καλοκαιρινές του εξορμήσεις, με το Κρανίδι να αποτελεί το σημείο από όπου ξεκίνησε η ελληνική τους περιπέτεια. Οι δύο σταρ φαίνεται πως απολαμβάνουν τις ημέρες τους με χαλαρούς ρυθμούς, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και τα φώτα της δημοσιότητας.

Η παρουσία τους, ωστόσο, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Μετά την παραμονή τους στην περιοχή, ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ έκαναν την εμφάνισή τους στις Σπέτσες, όπου βρέθηκαν να περιηγούνται στα γραφικά σημεία του νησιού.

Η άφιξη του ζευγαριού προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών. Αρκετοί ήταν εκείνοι που αναγνώρισαν το διάσημο ζευγάρι και έσπευσαν να καταγράψουν με τα κινητά τους τις στιγμές της παρουσίας τους στο νησί, με τις εικόνες να διαδίδονται γρήγορα στα social media.

Οι διακοπές τους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και γεύσεις δίπλα στη θάλασσα, καθώς το ζευγάρι επισκέφθηκε παραθαλάσσιο εστιατόριο, απολαμβάνοντας το φαγητό και τη θέα σε ένα από τα πιο όμορφα καλοκαιρινά σκηνικά της χώρας.

Παρά το γεγονός ότι κάθε δημόσια εμφάνισή τους συγκεντρώνει τα βλέμματα, ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ φαίνεται πως επιδιώκουν να κρατήσουν τις διακοπές τους όσο γίνεται πιο ιδιωτικές. Με το ελληνικό τοπίο να αποτελεί το σκηνικό των φετινών τους διακοπών, το ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές ξεκούρασης, έχοντας αφήσει για λίγο πίσω του την έντονη καθημερινότητα.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 26.07.2026 15:35
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