Το… déjà vu του Προαστιακού και η «ρεβάνς» Γερουλάνου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως έχουν αποφασίσει να μην αφήσουν να πέσει κάτω η υπόθεση του Προαστιακού Δυτικής Αττικής. Και ο Παύλος Γερουλάνος φρόντισε να το υπενθυμίσει με ανάρτησή του που είχε κάτι από… πολιτικό rewind, αλλά και αρκετή δόση «σας τα έλεγα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ξετύλιξε το χρονικό της αντιπαράθεσής του με τον τότε αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, υπενθυμίζοντας ότι όταν το κόμμα του είχε δημοσιοποιήσει τη λίστα των έργων που η ίδια η κυβέρνηση ζητούσε να τροποποιηθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, η απάντηση ήταν πως το ΠΑΣΟΚ διασπείρει ψευδείς εντυπώσεις.

Μάλιστα, ο κ. Κυρανάκης είχε δηλώσει από το βήμα της Βουλής ότι ο Προαστιακός Δυτικής Αττικής «δεν απεντάσσεται» και είχε καλέσει τον κ. Γερουλάνο να ζητήσει συγγνώμη για την αναστάτωση που –όπως έλεγε– προκάλεσε σε δημάρχους και τοπικούς φορείς. Η απάντηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ τότε ήταν λιτή αλλά με νόημα: «Προσέξτε, γιατί αυτά που λέτε τα κρατάω…».

Έναν χρόνο μετά, ο Γερουλάνος επέστρεψε στο ίδιο σημείο, επικαλούμενος έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τελευταία αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0», τα οποία –όπως υποστηρίζει– δείχνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε τελικά την απένταξη του μέτρου για την αναβάθμιση του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω τεχνικών δυσκολιών.

🤯 Case study παράνοιας: Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής και το Ταμείο Ανάκαμψης



Διαβάστε το παρακάτω, είναι διδακτικό. Μακροσκελής ανάρτηση, αλλά έχει σημασία – ειδικά για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, και όχι μόνο:



1️⃣ Πριν από ένα χρόνο, στις 7/7/2025, το… — Pavlos Yeroulanos (@P_Yeroulanos) July 26, 2026

Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη τους δικαιώνει πολιτικά και προαναγγέλλουν συνέχεια. Άλλωστε, όπως σημειώνουν στελέχη του κόμματος, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον Προαστιακό, αλλά συνολικά τις συνεχείς αναθεωρήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, για τις οποίες εκτιμούν ότι η κυβέρνηση θα δεχθεί νέα πίεση το επόμενο διάστημα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η φράση «τα κρατάω αυτά που λέτε» αποδείχθηκε… επένδυση. Και στη Βουλή αρκετοί περιμένουν τον επόμενο γύρο της συγκεκριμένης πολιτικής μονομαχίας.

Διαβάστε επίσης:

Ο… γουρλής Χριστοδουλίδης

«Στο σπίτι του κρεμασμένου…»: Η απάντηση Πολάκη σε Φαραντούρη, ο Φάμελλος και το σκοινί

«ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir»: Με Διαμαντοπούλου και Σπυριδάκη το νέο βίντεο στο TikTok



